曾浩輝：疫苗煞停機制技術可行 準則要拿揑

稱港三重保障 伙大學蒐併發數據

曾浩輝曾任衛生防護中心總監，現為香港社會醫學學院院長。他在《講清講楚》表示，如果設立接種目標，可令大家有些東西可達到，盼專家給予啟示。他說本港有三重機制保障，包括疫苗需在海外機構註冊；由顧問專家委員會12名專家審視數據；港府亦會與一間大學合作，蒐集嚴重罕見併發症的數據。

他指出，本港2009年爆發豬流感時，有報道稱疫苗會出現腦炎、心肌炎及脊髓炎等，若病人入院，可分析有關紀錄，檢視是否打針後出現嚴重罕見併發症，本港病發率有否提高等；另會在院舍檢查接種長者的健康狀况。他預料有關監察會持續一年以上。

他又說，當年傳媒報道併發症時，接種豬流感疫苗的市民減少，「有你無你，縮一縮沙先」，但專家釐清與疫苗無關後，接種率就回升，他相信新冠疫苗會有類似過程。

被問會否設立機制，若多少人出現嚴重罕見副作用會叫停接種，直至有調查結果為止，曾說「技術上可做到」，但要小心制訂水平，「牽涉平時的病症，吉巴氏症等神經系統毛病，可能社區每十萬人有一個，過了多少才算呢？」他說定得太高會不可信，太低就容易觸及，「全世界都打緊唯獨是你停……可能停止期間每一日都有人感染、死亡，造成的傷害更大」，需以科學為本，制訂推行計劃時「行得通」的適當水平。

指七成接種可達群體保護

此外，曾浩輝接受有線新聞訪問稱，政府沒訂立接種人數目標，但一般覆蓋到人口七成，就發揮群體保護作用，「會否將這個當目標，要看專家其他意見，群體保護作用雖然說有七成，但也有其他因素」，最關鍵在於疫苗保護時效，他預計疫苗會有剩餘，「明知接種率不會百分之一百」。

（疫情第四波）