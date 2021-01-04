甫復工又爆疫 將藍隧道再停工 11人中招 或涉共用貨櫃更衣

昨增41宗 16源頭不明

本港昨增41宗，40宗屬本地感染，16宗源頭不明，另有30多宗初步確診。雅麗氏何妙齡那打素護養院再多一員工確診，累計兩員工及兩院友確診。

上月9日將軍澳藍田隧道地盤首名工人確診，其後出現爆發，且有二代傳播，群組累計28人確診。事隔不到一個月，地盤一名56歲男主管（第8955宗）昨確診，他住在油麻地炮台街60號，12月30日喉嚨痛，源頭不明。

料無關上次爆發 地盤1500人強檢

地盤同時有10人初確，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們負責搭棚、釘板及清潔，部分曾與第8955宗個案共用貨櫃更衣，會再調查患者有否共用設施。她說該地盤已現爆發，需要停工，仍在商討停工範圍，400至500名工人與爆疫的工種相關。

張竹君說，該地盤1500人須強制檢測。政府昨晚就強制檢測公告刊憲，稱上月21日至本月3日曾在將軍澳—藍田隧道主隧道及相關工程地盤工作，或曾身處該地盤逾兩小時的人，須在1月6日或之前檢測。

被問今次地盤爆發與上次有否關係，張竹君稱該地盤12月9至27日停工，12月28日復工，數日後開始有爆發，相信與上次爆發無關，工人當時亦有檢測。她又稱，上次主要是紮鐵工人受感染，與今次染疫者工種不同。

至於中心在該地盤首次爆疫後有否提供防感染控制建議、是否有工人不遵從，張僅稱員工在更衣室及用膳時要保持社交距離及有防感染控制。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，大型工作場所爆疫風險較高，如有大型場所曾爆疫，應在復工前安排員工再檢測，並檢視共用設施的防感染控制措施，例如能否改善通風、分流員工。

元州邨翠林邨各一廈強檢

當局昨再向兩幢大廈發強制檢測公告，深水埗元州邨元盛樓累計2個單位4人確診，其中一單位3人確診，兩個單位斜向相對；將軍澳翠林邨輝林樓2個單位各一人確診，單位相隔較遠，坐向不同。上月21日至下月3日曾逗留大廈逾兩小時者須在1月6日或之前檢測。

另外，一名69歲男病人1月2日因腹痛到聯合醫院急症室求診，當時沒發燒及沒上呼吸道病徵，其後轉到外科病房，昨對病毒呈初步陽性。醫管局總行政經理何婉霞稱，因該病人有時口罩戴得不太好，外科病房4名病人須檢疫。

（疫情第四波）