有專家稱疫苗可致肝腎衰竭 港大學者：無實據

食衛局籲勿信傳聞

食衛局昨晚回應，對於短片稱接種疫苗後「長遠會導致肺部、肝臟及腎臟衰竭」及有關疫苗「完全沒有保護作用」，局方留意到已有專家發文稱片段內容不實，並無科學根據。局方表示，隨意發放未經核實資料，無助社會同心合力對抗疫情，籲市民勿隨便相信未經核實的傳聞。

顧小培將拍片回應反駁

灼見名家社長文灼非昨回應稱，顧小培知悉事件，將拍片回應。他稱港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾「公開endorse（認可）」顧氏，認為情緒化地說片段錯誤言之尚早。

灼見名家上月17日上載片段，由顧小培解釋新冠疫苗是否有效。顧說病毒的S蛋白（spike protein）具有甲基轉移酶，導致肺部纖維化，而輝瑞、阿斯利康及莫德納3款疫苗，是將S蛋白的mRNA注入人體，長遠導致肝腎衰竭，最後推介兩款保健食品，聲稱可恢復肺功能。

薛達斥無視新臨牀報告

薛達昨日在facebook公開反駁稱，只有少數的嚴重病人才會肺纖維化，而其他嚴重肺炎都會導致此病徵出現。他說，肺纖維化是指肺損傷後的疤痕，並非由S蛋白造成，沒證據顯示S蛋白具有甲基轉移酶、造成肺纖維化的作用。

薛達又指出，早在片段發布前，輝瑞及莫德納已發表第三期臨牀測試報告，疫苗提供90%以上保護力，質疑對方不知道報告的存在，或故意無視相關結果。片段稱抗體IgM、IgG在血液，無法保護肺部，薛達反駁稱肺泡上皮液有IgG可對抗病毒。

對於顧稱疫苗會導致肝腎衰竭，薛達形容言論「最危險」、毫無理據及事實依據。他解釋，mRNA會在注射入肌肉後迅速降解，產生的S蛋白足以觸發免疫反應，但不會導致器官衰竭。

（疫情第四波）