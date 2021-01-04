疫情記招突移網上 只准文字提問 8傳媒組織質疑可篩選問題 梁子超：信息不透明礙控疫

衛署稱為減播毒風險

衛生署昨晚稱，為在衛生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低病毒傳播風險，今起改為網上疫情記招，傳媒須提前報名，為令簡報會順暢，傳媒只可文字信息提問，暫未能接受語音信息提問，會以綜合回應方式處理重複的問題。據悉，防護中心就網上記招技術問題已醞釀數天，醫管局發言人相信需到防護中心與張竹君一同召開網上記招，而非分隔兩地進行。

衛生署發言人稱，一直積極研究舉行網上疫情記招，在逐步解決硬件及軟件等技術問題、參考其他部門及機構經驗、添置器材和協調工作後改為網上記招。政府發言人稱，暫無其他政府記招計劃網上舉行，而衛生防護中心大樓信息發布中心空間局限，落實社交距離措施有困難，中心上月初有數宗確診，衛生署檢視後認為應盡量避免人群聚集。

記協、攝記協、明報職工協會等8個傳媒工會及組織發聲明，稱疫情記招涉重大公眾利益，是唯一官方發布渠道，要求維持現行安排，又擔心日後所有政府記者會改為網上，可藉此篩選問題及避答尖銳問題，記者難即時追問，嚴重削弱公眾知情權。

記協斥難追問 嚴重削知情權

記協主席楊健興批評，政府記招是讓公眾透過記者向官員陳情、質疑的渠道，不應遭阻撓及篩選；而疫情已近一年才推行新安排，「完全講唔通」，質疑是為控制甚至篩選提問。他說即使北京的疫情記者會亦安排記者進場，只要座位分隔開即可。

梁：現動員抗疫 應聽傳媒意見

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，記者有戴口罩，在記招有距離，不會四處走，風險相對低，聚集難遠低於商場或超市。他說記招涉學術及防疫等複雜問題，非單純數據發放，若政府不能直接回應傳媒提問，或較難釋除疑慮，予公眾感覺信息較不透明，政府控疫工作效果大打折扣。梁說，現時需動員社區抗疫，傳媒擔任重要角色，採取什麼方式能方便傳媒全面及準確反映資訊予大眾，政府需參考傳媒意見。

明報記者

（疫情第四波）