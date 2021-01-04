建制主導下6編制撥款撤回 昔批評泛民37A拉布今照用

民主派總辭前，已有兩個開位建議，因得不到建制派支持而要撤回。熱血公民鄭松泰形容，是建制派不滿特首林鄭月娥而出現的內部矛盾。陳健波則稱，以往反對派「係唔係都反對」，故建制派有壓力要支持政府，但現時建制派覺得政府過分，或會否決項目。

陳健波：應否使用有分歧 陳志全批自打嘴巴

另外，建制派年前曾修改《財委會會議程序》限制提出37A的數量和方法，甚至想進一步廢除。不過，何君堯、謝偉俊、實政圓桌田北辰、民建聯陳恒鑌和何俊賢等建制派在泛民總辭後曾提出37A。人力前立法會議員陳志全批評，過往民主派提出37A，「即使保皇黨支持內容，但都會投反對」，「說37A是拉布，甚至想廢除37A，現在自己又用，自打嘴巴」。

陳健波稱，田北辰、謝偉俊、民建聯等認為「37A有可以用」，建制派6人組、經民聯、自由黨等則認為不應該用。他稱，37A的投票結果，反映建制派就是否支持用37A非一面倒。

田北辰：耗時不多 有意見點解不可講？

田北辰早前在財會審議中部人工島研究撥款時提出37A，促請政府在市民搬往人工島3年內，讓鐵路開始運作，議案以17票贊成、17票反對、1票棄權下不獲處理。田認為，反對的人未必是反對內容，而是認為建制不應該提37A。他稱，已表明不需討論內容，處理37A所花時間不多，「明知有意見對政府更好，點解唔可以講？」，而現時財會主席有絕對權威批准可以提多少條。他稱，若因工具曾被濫用而想廢除，是「反其道而行」。

何俊賢稱，「如果玩拉布的人離開了，37A可以回復原意使用」，指37A仍存在但不能用「有些人心裏面不舒服」，但他明白「因為37A被人抹黑過，今日再用會出現意見」。