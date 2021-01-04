無泛民財會 批錢快34% 陳健波：議員減少審議更快 陳志全諷「財仔會特快批核」

辭任議員的人民力量陳志全揶揄財委會淪為「財仔會，特快批核」。財委會主席陳健波和工務小組主席謝偉銓認為，議員減少是審議進度更快的原因，另一原因是無人拉布。

明報記者 何宛兒

民主派在今個立法年度開始後約1個月總辭，財委會現時只有42人，上個會期之初有68人；工務小組現有19名委員，上個會期之初約有38人。本報將各人總辭後、11月13日開始的6次財委會，以及11月18日開始的4次工務小組會議，對比上個立法年度之初的同樣次數會議，檢視審議情况（見圖）。財委會一般會議時間為2.5至3.5小時，而工務小組則為約兩小時。

不計明日大嶼 60分鐘通過1項目

工務小組通過9項目 涉款637億

在財委會，民主派總辭後通過8項撥款，當中5項為工務工程、3項為人事編制撥款，通過的工務工程撥款接近100億元。審議時間最長的是涉5.5億元的中部水域人工島研究，共用了440分鐘、即逾7小時。統計每項平均審議時間約為107分鐘，但若剔除爭議較大的人工島研究項目，每項只需約60分鐘便通過。沒有民主派的財委會平均減少約55分鐘通過一個項目。

至於工務小組，民主派總辭後通過9個項目，所涉金額為約636.7億元。審議時間最久的項目是「2021-22年度基本工程儲備基金整體撥款（涉242.8億元），及建議提升基本工程計劃下丁級工程項目和整體撥款分目電腦化計劃的授權上限」，用了140分鐘。統計每項平均審議時間約為48分鐘。無民主派的工務小組平均減少約34分鐘通過一個項目。

早在第六屆立法會延長一年前已離任的人民力量陳志全稱，「現在問多問少隨建制喜歡」，估計未來兩會的審議進度會愈來愈快，「過去我們常說財委會變『財仔會』，特快批核。加快當然不是好事，因為工務與財會的作用是為審批政府開支把關，提問可令公眾更清楚政府開支的詳情，發揮監察作用」。

陳健波：政府成議員唯一對手 要答得更好

陳健波接受本報查詢稱，現時議員少了約三分之一，本來主要發問是泛民議員，「留下的建制派議員以往少發問，因為不想拖住時間，現時變成可以問是好事」。他形容，反對派以往花時間鬧建制派「內鬥」，他們總辭後，建制派在會上能更聚焦在政府身上。他又估計，今年較少工務工程撥款需要再在財會詳細討論。陳健波稱「打了折後，仍有這樣的審議時間，都算係咁」，說現時議員的對手只有政府，政府有壓力要答得更好。

謝偉銓稱，以前很多基本工程儲備基金整體撥款，都不能在兩小時會議完成審議，起碼都要3次會議，民主派問很多問題「講到好闊，不是講工程而是政策問題」。他稱，現時做主席通常會預寬鬆時間審議項目。

鄭松泰：民生事項突顯建制派勾心鬥角

留在議會的非建制派、熱血公民鄭松泰表示，客觀上人數少了，提問和回應的次數少了，審議進度肯定會快了，但在審議過程中卻少了質疑或深入提問。他稱，若問「無泛民的議會係咪好smooth（暢順）？民生事項不見得smooth，反而會突顯建制派內部的勾心鬥角」，提到財會12月21日審議第四輪防疫抗疫基金，工聯會投棄權票；多項「開位」建議要撤回（見另稿）。

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