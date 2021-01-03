后海灣越冬水鳥量27年新低 錄5萬隻 專家：新界西北發展減落腳地

明報記者 馬耀森

觀鳥會最新出版的《中國沿海水鳥同步調查報告2012至2019》，記錄了480名調查員在25個沿海調查點做了1284次的調查結果，包括遼寧、天津、山東、上海、福建、廣東、廣西等，深圳灣/香港后海灣（兩地點）亦包括在內，調查地點位於每年有5000萬隻遷徙水鳥使用的「東亞-澳大利西亞飛行航道上」。報告指出，中國東部沿海開發和人為活動頻繁，導致鳥類棲息地減少。

觀鳥會記錄中國25地調查

深圳灣/后海灣最大鳥類數量排第9

報告顯示8年調查合共記錄到180種水鳥，當中24種被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為極危、瀕危和易危鳥種。25個調查地點之中，以山東東營錄得最多水鳥種類及數量，分別有138種和31.9萬隻。至於8年調查期間錄得的97萬隻水鳥之中，數量最多的鳥種為大濱鷸（9.3萬隻）、骨頂雞（7.3萬隻）、黑腹濱鷸（7.2萬隻）。

專家稱水鳥「密度高」 證屬重要補給站

報告顯示，深圳灣/香港后海灣錄得最大鳥類數量為10.7萬隻，在各地中排第9；余日東稱，相對其他地點，后海灣面積小得多，米埔佔地約380公頃，但每年仍有數以萬計水鳥越冬，「絕對是高密度」，反映本港是水鳥重要的補給站，惟近年冬季訪港候鳥數量呈下降趨勢，由2007/08高峰期約9萬隻，下跌至2019/20冬天只有約5萬隻，真正原因仍有待研究，例如做追蹤分析。

余日東說，候鳥選擇落腳地點，會考慮是否安全、食物是否充足等。不過，擁有多年觀鳥經驗的他表示，若以水鳥視角出發，牠們飛到珠三角上空，就會發現濕地面積不斷減少、城市範圍愈來愈大，換言之可以棲息的地點不斷萎縮，「畀你都唔會揀呢個地方棲息」。

兩稀有東方白鸛訪港 黑臉琵鷺赴閩增

他指出，一些以往在本港越冬的罕見水鳥，例如卷羽鵜鶘和翹鼻麻鴨，近年已絕迹米埔；不過近日有兩隻稀有的東方白鸛訪港，在米埔保護區棲息及覓食，證明后海灣濕地為水鳥提供重要生境。至於近年全球數量回升的黑臉琵鷺，訪港數量亦有下降趨勢，但同步調查發現在福建越冬的黑臉琵鷺數量上升，但未證實是否有部分黑臉琵鷺「捨棄」本港轉到福建越冬。

（城市保育）