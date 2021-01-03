沙田兒科需求大 醫生：中大醫院助分流

醫生：流感高峰期私院兒科供不應求

本身在沙田區診所及仁安醫院駐診的兒科醫生劉成志說，沙田區多中產家庭，亦有不少兒童，家長近年願意為小朋友買保險，希望多點醫療選擇，令他們較大機率選擇私院服務。

劉說，現時疫情嚴峻，私院兒科未見爆滿，但相信疫情過後需求上升，若新界東多一間私院啟用，對整區有幫助。以其經驗為例，以往每年秋冬流感高峰期，家長想盡快讓孩子接受診治，都會選擇私院服務，導致兒科牀位爆滿，有病人曾要通宵輪候入院，形容連門診都「好爆」。

區議員：日間輪候時間長 盼盡快加開夜診

沙田區議員丘文俊認同區內兒科需求相當大，他從入學人數得知當區近年出生率上升，私家兒科服務亦供不應求。他說，區內私家診所及私家醫院日間門診服務輪候時間長，沒有預約就難有位，認為中大醫院提供兒科專科服務及兒科牀位可紓緩壓力。另外，他留意到不少市民需要夜診服務，如小朋友晚上發燒，「家長好擔心，想快啲睇醫生」，多數送往仁安求診，但該院夜診亦要排隊，希望中大醫院能盡快加開夜診。

首階段設兒科門診 預下季供住院

中大醫院早前表示，今年第四季開始提供24小時急症門診服務。該院發言人上周四回覆本報查詢時稱，首階段將提供兒科專科門診，預期今年第二季開始提供兒科住院服務。院方將視乎實際需求制定合適的人力資源計劃，並招聘所需的醫護人手。