四口在英團聚 「實踐才發現一點不難」

阿傑表示，這些日子都忙着張羅家事，包括添購家具和日用品、為子女找學校等，每天忙碌又充實。他說定居下來後，發現在當地生活其實並沒太大困難，其中一樣最擔心的是無法適應天氣，但現在雷丁的溫度即使只有8℃，他們也不覺冷，小孩甚至還脫掉外套，在大草地上奔跑玩樂，實實在在感受到更寬大的生活空間。

租屋找學校各5天完成

很多在港朋友關心他在找學校、租房或找工作的情况，他說：「一開始，我抱着許多的疑惑，擔心會遇到很多困難，但當自己實踐時，才發現一點都不難，一切比我想像中順利，租屋及找學校，我分別只用了5天便完成。」

太太和孩子在當地生活已大半個月，一切漸上軌道，阿傑說孩子適應力強，反而太太有點不習慣，畢竟轉換到一個純以英語交流的環境，或需時適應，但大致上家人都很喜歡英國的居住環境，尤其是房子，複式單位兼有花園，而女兒的學校也距離住家不遠，是區內好學校。

稱只需勇氣和決心

新年伊始，阿傑一家在英國先後度過冬至、聖誕和元旦，他總結自己在短短數月間作出決定並付諸行動的經歷，重申移民英國一點不難，需要的只是勇氣和決心，現在等待的是BNO簽證計劃正式接受申請。

（系列一個案跟進）