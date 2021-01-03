四口在英團聚 「實踐才發現一點不難」

【明報專訊】本報上周一（12月28日）報道阿傑一家四口移民英國的故事。就在阿傑隻身抵埗後大半個月，其妻Joey偕一對年幼子女亦順利入境英國，一家人短暫分離後，終齊齊整整在異鄉團聚。記者近日跟進阿傑一家在雷丁（Reading）生活的最新情况，阿傑正逐步朝着一早定下的規劃前行，花2萬港元買了一架本田電單車，並應徵當地Pizza Hut快餐店外賣工作，雖然工作還沒有下文，但他對未來的生活仍充滿期待。
阿傑表示，這些日子都忙着張羅家事，包括添購家具和日用品、為子女找學校等，每天忙碌又充實。他說定居下來後，發現在當地生活其實並沒太大困難，其中一樣最擔心的是無法適應天氣，但現在雷丁的溫度即使只有8℃，他們也不覺冷，小孩甚至還脫掉外套，在大草地上奔跑玩樂，實實在在感受到更寬大的生活空間。
租屋找學校各5天完成
很多在港朋友關心他在找學校、租房或找工作的情况，他說：「一開始，我抱着許多的疑惑，擔心會遇到很多困難，但當自己實踐時，才發現一點都不難，一切比我想像中順利，租屋及找學校，我分別只用了5天便完成。」
太太和孩子在當地生活已大半個月，一切漸上軌道，阿傑說孩子適應力強，反而太太有點不習慣，畢竟轉換到一個純以英語交流的環境，或需時適應，但大致上家人都很喜歡英國的居住環境，尤其是房子，複式單位兼有花園，而女兒的學校也距離住家不遠，是區內好學校。
稱只需勇氣和決心
新年伊始，阿傑一家在英國先後度過冬至、聖誕和元旦，他總結自己在短短數月間作出決定並付諸行動的經歷，重申移民英國一點不難，需要的只是勇氣和決心，現在等待的是BNO簽證計劃正式接受申請。
（系列一個案跟進）
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