機場員工見證兩代移民潮 熱鬧送機變冷清離別

上代移民國外觀望 有可能回港

在航空公司任職機場航空經理的趙先生，25年來駐守機場工作，他形容機場是一個看盡人生百態、悲歡離合、生離死別的地方。他說，香港主權移交前掀起移民潮，當時移居海外的大多是社會精英，他們因害怕主權移交後的香港狀况而選擇離開，「那時候移民的都會認為人先到國外，再觀望香港的進展，日後還有可能會返回」。

相比之下，現在移民的人都是因為對香港失望，像打了一場敗仗而撤離，加上今年疫情和之前機場禁令關係，這批離開的港人鮮有親友送機，「更顯得離開的人多了幾分傷感和惆悵」。

可常通話 移民決定不再艱難

趙形容，從前移民的情景都是親朋戚友全來機場送機，場面「墟冚」，這也許是當時資訊科技不發達，一旦離開要再見面很難，撥打國際電話費用又高昂，但現今通訊發達，移民後仍可天天視訊通話，已打破距離感，所以移民不再是艱難決定，感覺就像出國旅遊，短暫分離而已。他透露，身邊一些朋友已移民英國、泰國和台灣，正籌備離開的朋友也有好幾個，但他屬單身族，暫無移民計劃。

（BNO。覓何路 系列）