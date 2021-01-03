上代移民：這代為脫離政權 態度有別

九七前後歌舞昇平 不少留英生回流

Wilson在1987年完成小學課程後負笈英國，他說，其父為港英政府公務員，因有公務員福利及希望為子女「買個保險」，因而送他到英國升學。據他了解，當年不少留學英國的公務員子女後來都回流返港，但他大學畢業後繼續留英工作，並成家立室，一直生活至今。當年決定留下，他說政局非其考慮因素，「其實97、98年間，香港經濟不俗，回歸前後歌舞昇平，很多朋友當時會選擇回港工作」。

Wilson觀察到，過去一年香港政局劇變，促使大批港人移英，「一類是20出頭的年輕人，他們關心社會，擔心自己狀况，其父母也擔心他們，因而與他們一齊過來；另一類是父母帶着年幼子女，由於BNO（簽證）可為他們提供免費教育，令家長安心」。

部分人來得匆忙 未夠心理準備

他認為近期移英港人來得匆忙，未有足夠心理準備適應英國生活文化，想把香港一套搬過來。從事小型樓宇發展及裝修工程的他，接觸過部分港人，較深刻印象是他們要求在家裝冷氣，但他說：「在英國裝冷氣要向地方政府申請規劃許可，需要符合噪音等標準，不可影響鄰居。可能有人覺得自己屋企裝冷氣不會妨礙他人，但這兒對會否影響他人的考慮較大。」

「歸屬身分是港人 能否融合？」

比較1980、90年代與這一代香港移民，Wilson認為兩代人移英態度有異，「以前很多人會問，你要唱其他國家國歌移民，如果（那個國家）與中國打仗，或與香港有敵對行為，你會站在哪方？效忠哪方？（現在這輩人）要脫離政權，但本身所歸屬的身分是香港人，這個香港人身分又能否跟英國人的身分融合呢？」

Wilson說，明白近期移英港人仍着緊香港情况，但可能會忽略眼前身處的社會環境，未必那麼投入，「其實也應關心英國社會，多元文化對不同民族產生的問題。當然身為香港人仍會關心香港，但更貼切的可能是脫歐對我們經濟影響，又例如印度的農夫（採訪當日倫敦有反對印度推行農業改革的示威），都可能影響我們所買入的食物或生活」。

（BNO。覓何路 系列）