英華人中心查詢急增 員工惡補法例 見證數代移民 過來人：不能自我隔絕

特約記者 陳家俊（倫敦） 記者 彭靜怡（香港）

【系列之七．完】

香港經歷幾代移英潮，各有不同背景。1973年移居英國的林懷燿說，第一波移民潮於1950年代末、1960年代初出現，當時不少新界農民因香港社會轉型無以為生，他們大多是原居民，有英國及殖民地公民（Citizen of United Kingdom and Colonies, CUKC）身分，故不少男丁移居英國從事洗衣、飲食業，掙錢寄回香港養家。

至1970年代初，英國的入境法案引入「土生土長」（patriality）概念，收緊居留權限制，不少原本以CUKC身分移英的人遂帶同妻兒到英國生活。林憶述，當年這批華人移民大多不懂英語，與主流社會隔絕，亦引伸擠迫戶及家暴問題，他遂與一班朋友成立志願組織協助當地華人。

1989年六四事件後，以及1990年代的居英權計劃，都曾在港掀起移民潮，但林認為今次英國容許港人以BNO身分移民，想像中規模會較過往大。他說其任職的社區中心自去年7月起收到約30名在當地港人致電查詢，亦面見了10多人，當中有年輕個案情况特殊，要花20多個小時諮詢。中心經費有限，僅有數名兼職，在查詢量大增下，他們要用公餘時間處理個案。

稱歧視仍存在 籲有心理準備

在英國服務華人社區數十載，林懷燿最深刻是處理無數華人受歧視個案，他說：「華人飲食業好多時很隔離，時常受滋擾，報警求助警察又懶理，結果令破壞的人愈來愈猖狂。當有生命威脅，華人要還擊，結果對方報警，警察又會先告傷人那位，大大話話我處理過數百單。」他說即使英國社會近20年變得開明多元，但殖民主義根深柢固，準備移英的港人要有心理準備，歧視依然存在，今年初爆發新冠疫情便是一例，「今年4月有一名65歲華人，一日5次被本地青年指罵，最常聽到就是『Coronavirus, go home!（冠狀病毒，回家去！）』」。

建「香港城」互助無壞 但要與本地融合

對於有港人提議建構「香港城」，林懷燿認為此建議「無壞」，「若建構香港城是要凝聚社區力量、團結社會經驗，互相在生活上支持，初來報到人生路不熟，大家衣食住行有個照應，如果受到種族歧視、襲擊時，這個也是團聚點，否則只會捱打」。但他認為「水能載舟、亦能覆舟」，「香港城是要與本地社會結合，很多地方的唐人街是一個隔絕，好像有自己地頭，不會說英語，除了你買東西時（才說英語），不太了解英國社會環境及生態；例如疫情下英國出現很多窮人食都無得食，華人餐館有沒有融入社會幫助這群人呢？」他寄語打算移英的港人，要融入英國社會成為一分子。

（BNO。覓何路 系列）