市民齊抵制濫收 東壩「泥鯭的」空車走

興華茶餐廳東主發帖：

司機改口收正價 市民仍拒搭

興華茶餐廳東主昨日在facebook撰文，稱除夕偕友人到西貢露營，傍晚步行至萬宜水庫東壩準備乘的士離開，當時約有50人等候的士，東壩來往西貢市中心車費約120元，其間不少的士司機高呼「100蚊一位返西貢市中心」，有候車者大叫「咁貴，一齊唔好搭佢哋啦」，有市民和應「唔係跟錶價錢嘅的士唔會搭」，司機最初未有理會，繼續高呼招客，「架架都一樣㗎」，惟候車市民無動於中，有司機見狀改口稱「跟錶正價都得喇，快啲上車啦」，市民則回答「走啦，冇人想搭你車呀」，的士最後無載客離去。有按表收費的司機校低車窗，稱讚市民做得好。

帖文續稱，寒冷天氣下相信不少人希望盡快乘的士離開，或不介意付較貴車費，「但喺呢件事上面我見到嘅係大家寧願犧牲時間同耐性都唔想再畀人撳住搶！亦唔想縱容呢啲『人血的士』」。有當日在場市民留言憶述「大家凍成個鐘都唔上」，另有市民稱元旦亦遇到相同情况，「紅的$100位，但最後冇人理佢，空車『敗走』。」

專線小巴紅日班次少 區議員促加開

西貢區議員陳嘉琳表示，疫下市民無法外遊，湧到郊外遊玩，西貢遊客大增，現時來往東壩及市區的交通只有的士及專線小巴9A，小巴只在周日及公眾假期下午3時至5時半提供服務，來往東壩及北潭涌，她認為班次根本無法應付現時客量；區議會曾向運輸署建議加開小巴班次，署方僅稱會研究。

陳向的士業界了解，業界解釋部分來往東壩及市區路段是單線雙程，加上西貢區的士依賴遊客生意，業界反對增加小巴班次。她說過往東壩不時有「泥鯭的」，漁護署在東壩設告示牌，列明東壩前往西貢市中心大約車費供參考，她希望警方「放蛇」加強執法打擊「泥鯭的」。

警方稱一向關注西貢區內涉及的士違規案件，會繼續加強針對性執法行動打擊，呼籲市民記下時間、地點、的士車牌及司機姓名等舉報。運輸署稱會密切監察專線小巴9A線的乘客需求情况，在需要時適當調整服務。