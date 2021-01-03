匯豐「商業決定」取消信用卡 許智峯斥未退結餘如強盜

匯豐：處理個案須符當地法規

本報向金管局和匯豐銀行查詢，基於什麼情况可取消客戶信用卡且不退還結餘，以及金管局會如何跟進。金管局發言人回覆稱不評論個別個案，銀行須按相關法規和國際標準經營業務，如銀行客户對其帳户事宜有疑問，應盡快聯絡相關銀行處理。匯豐發言人回應稱，該行市場營運包括這個案，處理都必須符合當地法規，「有關個案的情况請向相關執法機構查詢」。

陳振英：被通緝無收入 取消屬正常

金融界議員陳振英說，銀行所指的商業決定是指該人的信用情况出現變化和失去收入來源，不會無故取消信用卡，一定有觸發事件。他指許智峯的情况是「係人都知他是通緝犯，已辭任立法會無議員收入，區議員亦被政府停發薪酬」，明顯有觸發事件令銀行重檢其信用狀况，取消許智峯的信用卡是「正常不過」。

許智峯上月稱，他和家人匯豐銀行戶口被凍結，之後再發現信用卡資料在網上銀行戶口「消失」。他昨在fb強調，自己和家人數十年來均是匯豐卓越理財客戶，從來信貸紀錄良好。他說，此經歷反映了商界在《港區國安法》下對政權的依附及順從，完全凌駕法律及政策。他嚴正要求匯豐公開交代事件，及要求監管機構調查，警告否則他會考慮其他國際上的跟進行動。

陳振英說，銀行難以詳細公開交代許智峯等人的戶口情况，因為銀行對客戶有保密責任，只能用一般原則澄清，否則就觸犯銀行營運守則。他稱，原本信用卡有盈餘可以入回銀行戶口，但因戶口被凍結，不排除匯豐因此請他聯絡；他指正常人在香港可以銀行本票取回相關款項，「但許智峯可能要授權他人、律師處理」。

民主黨：打擊港人對金融系統信心

民主黨財經政策/消費者權益政策副發言人回應稱，盈餘屬私人財產，匯豐銀行必須立即退還；匯豐的行事和決定，令很多港人對香港金融系統及匯豐銀行的信心大受打擊，匯豐應立即公開交代，並停止所有無理影響客戶權益的行為。