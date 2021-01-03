桃花「疫市」加價訂單反增 桔農：市民逆境求好運

明報記者 黃心悅

稱市民留家 願使錢在家賞花

在元朗錦上路經營「財記花園」的負責人郭財添種桃花30多年，每年會種500至600棵，並賣出三至四成，其餘繼續種植。他說今年預訂量與往年同期相若，七八成準備出售的花已被預訂。他稱原本預料今年生意或未如理想，怎料疫下不少人不能到內地買花，加上內地年花供應減，而香港天氣好，桃花長得美，決定逆市加價約5%，結果生意仍「有多無少」，「可能（港人）去少咗旅行，會留筆錢買花擺喺屋企睇」。

4.8萬元17呎高「桃花王」已售出

花農：社會事件減 商場不怕被破壞

郭財添稱今年一般售予家庭的桃花約種一兩年，高5至6呎，售3000多元，批發會較便宜；而賣給商廈、商場的就較大棵，今年售予中環匯豐銀行總行及尖沙嘴新港中心的兩棵17呎高大桃花種了4年，各售4.8萬元。他認為，大商場大多有固定位置，每年新年放桃花，去年因社會事件，部分商場或擔心被破壞而減佈置，今年事件已平息，即使經濟不景，商場熟客大多都不吝嗇。

難赴內地監督 桔農：今年最唔靚

不過，元朗「頌英園」老闆林滿祥則對年花市道不太樂觀，去年聖誕市生意減，售予商場管理公司及政府的聖誕花生意額少了近千盆，按年少四成。他在廣州、深圳、東莞都有花田，每年都賣年桔、芍藥、菊花等，今年疫下無法到內地親自監督，「今年係咁多年生得最唔靚嘅一年，桔仔量足但細粒，以往可以乒乓球咁大粒㗎！」

林滿祥說部分芍藥在港種植，上周寒流襲港，部分沒被帳篷覆蓋的葉被凍壞。疫下中港運輸受阻，他決定將大批內地年桔及本應繼續種的菊花落盆運港，即使成本升，「平均每棵桔（運輸成本）貴4、5蚊」，但不打算轉嫁消費者，每盤賣200至500元，「仲加？唔減價已經好好了！」

憶六四及SARS後生意反增

今年他暫看到有約10間商場買年花「縮水」，「可能本身入10盆，現在得番6、7盆」。不過，任職種花行業50多年，他又觀察到，六四事件及SARS疫情前後本也預料生意差，全行都減少入貨，但他沒有，該些日子生意額反而多了。他說未敢判斷今年生意如何，「是福是禍都未知」，但仍確信市民覺得不好運，可能就會想擺年花，盼帶來好運，「中國人傳統係逆境求生」。

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