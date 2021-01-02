港大殺文物保護學部 主任斥無諮詢拒討論

併入「園境建築」 校方：不意味停教研

港大回覆本報查詢稱表示，港大建築學院一直重視建築文物保育的教學與研究，學部的取消並不意味大學和學院將停止相關方面的教研工作，反之將透過與學院其他學系、學科整合，為建築文物保育拓展出更廣闊而深入的視野。學院經過長時間醞釀，做出這個合乎教育需要和管理考慮的決定，仍將繼續致力與關心文物保育的各界​人士合作，在此課題作更深更闊的探索。

港大網頁顯示，現時港大建築學院轄下有3個學系，分別為建築學系、房地產及建設系、城市規劃及設計系；建築文物保護課程學部屬房地產及建設系，提供建築文物保護研究文憑課程，修畢後可銜接其建築文物保護碩士課程。

李浩然表示，建築學院院長去年4月發電郵通知學院職員，事先未諮詢，他嘗試與院長討論亦被拒，批評學院「黑箱作業」，慨嘆香港從此再無建築文物保護相關的學術課程，相關課程會分散在其他科目，學生只能學到片面知識，日後研究本地建築文物的工作亦變得更困難。

據建築文物保護課程學部的網頁簡介，港大建築學院於2000年成立該學部，是因應「建築文化遺產保護的獨特學術和專業領域在亞洲興起」，為香港首間大學提供專門研究文物保護的碩士課程。