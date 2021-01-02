港大殺文物保護學部 主任斥無諮詢拒討論

【明報專訊】本港現時唯一提供建築文物保護碩士課程的港大建築文物保護課程學部，將於今年取消，新入學的碩士學生會併入建築學院轄下園境建築學部，該學部並升格為學系。建築文物保護課程學部主任李浩然表示，校方事前無諮詢，他曾嘗試與學院院長討論但被拒，批評學院「黑箱作業」。
併入「園境建築」 校方：不意味停教研
港大回覆本報查詢稱表示，港大建築學院一直重視建築文物保育的教學與研究，學部的取消並不意味大學和學院將停止相關方面的教研工作，反之將透過與學院其他學系、學科整合，為建築文物保育拓展出更廣闊而深入的視野。學院經過長時間醞釀，做出這個合乎教育需要和管理考慮的決定，仍將繼續致力與關心文物保育的各界人士合作，在此課題作更深更闊的探索。
港大網頁顯示，現時港大建築學院轄下有3個學系，分別為建築學系、房地產及建設系、城市規劃及設計系；建築文物保護課程學部屬房地產及建設系，提供建築文物保護研究文憑課程，修畢後可銜接其建築文物保護碩士課程。
李浩然表示，建築學院院長去年4月發電郵通知學院職員，事先未諮詢，他嘗試與院長討論亦被拒，批評學院「黑箱作業」，慨嘆香港從此再無建築文物保護相關的學術課程，相關課程會分散在其他科目，學生只能學到片面知識，日後研究本地建築文物的工作亦變得更困難。
據建築文物保護課程學部的網頁簡介，港大建築學院於2000年成立該學部，是因應「建築文化遺產保護的獨特學術和專業領域在亞洲興起」，為香港首間大學提供專門研究文物保護的碩士課程。
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