唐樓業主公司唯一董事 稱「不能代表業主」不知單位分租 8死火警餐廳 管理人：尼裔租客失聯

另外，鄭承隆在該大廈地舖的口罩店上月底開張，他稱口罩店火災前已開始裝修，已延遲開張日並低調開張，盡量減少對災民影響，「喪假都只係一日兩日，我哋都要繼續生活」。

屋署巡2750樓 半數有違規

火警後，屋宇署及消防處展開聯合行動，目標去年底前完成巡查約2800幢60年樓齡或以上的住用或商住樓宇。屋宇署指出，截至上月28日，該署已巡查約2750幢樓宇，約1380幢樓宇的公用逃生途徑有違規，主要涉及外掩鐵閘、防煙門欠妥、樓梯圍牆加建通口等，會採適當執法行動。另消防已巡查約2000幢樓宇，結果顯示當中約六成即約1200幢沒有存在任何火警危險；其餘800多幢目標樓宇則有不同程度火警危險，包括逃生途徑受阻塞或上鎖、消防設備及裝置和抗火門損壞等，會採取執法行動。

廣東道562號去年11月中發生大火，8名尼泊爾裔被燒死。事後揭發起火單位為一間無牌尼泊爾餐廳，當日懷疑有人慶祝排燈節，在門口點起蠟燭燒到隔音棉肇禍。公開資料顯示，廣東道560及562號，2005年均由BVI公司Starnet Resources Limited購入，當日買賣合約顯示由鄭承隆簽署，其身分為該公司唯一董事。

所擁口罩店同廈開張 稱已延期「釋善意」

鄭承隆昨在其口罩店「SOSo Mask」直播抽獎及大食會，他回應本報查詢承認自己仍為Starnet唯一董事，但「股東就係股東，董事就係董事」，自己不能代表業主回應，但拒絕透露誰為股東。他稱，火警有傷亡自己亦「好痛心、唔高興」，但稱「有人防火意識低」，在節日燃點蠟燭導致火警，「業主都係受害者」，責任誰屬要待死因庭調查。

對於其口罩店上月底在火警現場地舖開張，他稱該店火災前已開始裝修，已延遲開張日，並盡量叫人不要前來開幕，不要送花籃，「不希望少數族裔見到五顏六色的花，心情有影響」，但有低調拜神及切燒豬，認為延遲開張已釋出最大誠意，不能因火災完全停止工作。

屋宇署稱，涉事大廈閣樓、2樓及3樓單位入口的防火門被移除，早前已向有關業主發出命令，着令糾正，會密切跟進遵辦情况。現場所見，大廈外牆有搭棚，鄭承隆稱已開展相關工程，按認可人士意見修葺，又稱大廈太舊，無法在天台安裝水箱，故無法安裝消防喉及花灑，但有擺放滅火沙。對於屋宇署2018年發出強制驗樓及驗窗令至今未遵辦，他說已提交相關文件。他又稱，火警單位早前租予一名尼泊爾人，該人在他不知情下將單位租予他人經營無牌餐廳，他在火警後一度能聯絡該人，對方稱不在港，其後失聯。大廈另有3個單位租予另一人，該人再將單位以劏房形式出租，他說自己同樣不知情。