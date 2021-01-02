聞中央擬立法 港府設小組獻策

林太昨在facebook上載與行政會議召集人陳智思對談的短片，國安法生效半年，林太稱中央只是劃清底線，她認為要求不算高，而立法後本港情况平復了不少。林太稱，在反修例示威期間感到「非常擔心，如何走下去呢？每晚都有暴力事件」。

陳智思：國安法無追溯 顯中央容忍

身兼港區全國人大代表的陳智思表示，去年到北京出席兩會，抵京翌日才得悉將處理香港事務，他稱中央不斷重申「三條紅線」，而國安法無追溯力，顯示中央容忍度高；陳又稱無想過中央能以這方式立法。他又說，目前社會上仍有不同意見，需處理問題，但強調上街示威並不能解決。

林鄭：有新填海法 交椅洲或提前入伙

立法會早前通過「明日大嶼」前期研究撥款項目，林太表示，現時有新的填海方法，可縮短填海造地時間，若一切順利，交椅洲可能不用等到2034年就可入伙。她盼社會不要就項目有過多爭議，以免拖長工程時間導致造價上升。至於2021年願望，林太希望社會和諧，讓政府和公共機構有空間做實事。

（港區國安法）