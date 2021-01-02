湯家驊：涉國安法非必不能保釋 舉證責在辯方

大律師會：不解處理期間須還押

湯家驊昨於港台節目《千禧年代》表示，法庭批出保釋時會考慮3個因素，包括被告會否潛逃、干擾證據或證人，以及再犯的可能。國安法生效後，法官批出保釋時需有充足理由相信，被告不會繼續做危害國家安全的行為，湯稱這方面的初步舉證責任轉至辯方。湯亦在facebook發文，稱普通法制崇尚無罪推定，尊重保釋權利是本港法制的特色，不應輕易放棄。

大律師公會副主席葉巧琦在同一節目稱，對終院判辭感奇怪，不解在處理保釋上訴期間為何不可繼續批出保釋。另外，葉稱雖然案件涉及國安法，但在終院正審時，按慣例會有一名外籍非常任法官共同審理，稱這是香港行之已久的司法制度，她認同這做法。

梁家傑質疑左報連日抨擊施壓

梁家傑在商台《在晴朗的一天出發》稱，法庭有權釐清法律觀點，但無理由讓被告在此期間喪失自由，特別考慮到人權及無罪推定，除非認為黎在苛刻保釋條件下仍可干犯國安法或潛逃。梁認為部分判辭理由可商榷，質疑左報連日抨擊是否為法官構成壓力。

香港法學交流基金會副主席傅健慈昨在《文匯報》撰文，對處理本案的終審法院首席法官馬道立、常任法官李義及張舉能「撥亂反正」予以肯定；又稱羈押黎智英絕對正確，是「眾望所歸，體現『法律面前人人平等』原則，挽回公眾對司法機構的信心」。

（港區國安法）