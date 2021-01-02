內媒曝12港人案「證物」 稱Tg證有上家指揮

展示快艇電筒釣魚用具

從《直播港澳台》片段所見，深圳公安檢獲的證物包括電筒、鞋、10多支魚竿及釣魚用具等，以透明膠袋分類包裝，其中一袋證物寫上案發時間為「2020年8月23日」，案件性質是「偷渡案」；片段播出一艘船身紅色和銀色的快艇，畫面左上角寫有「偷渡案查獲證物」。片段指出，經法院審理查明，船上所檢獲的衛星電話及涉案者Telegram群組內資訊顯示，鄧棨然、喬映瑜在「上家」指揮下，聯絡其他涉案人策劃偷渡。

喬映瑜家屬：官派律師稱上訴須本人

涉組織他人偷越邊境被判囚兩年的喬映瑜，其家屬昨表示，曾向官派律師查詢上訴事宜，對方僅回覆一次，稱上訴需由喬映瑜本人提申請，又着家屬寫信給喬，勸說她提上訴，家屬再問官派律師能否到看守所傳話，至今未獲回覆，「（官派律師）是否合理援助我們？我完全不覺得」。家屬又稱，未知喬會否轉去其他監獄，暫時不會北上探視，待有確實地點再計劃。

蓬佩奧譴責中國無視所簽國際條約

蓬佩奧周四發聲明嚴厲譴責中方行為做法，要求立即無條件釋放相關港人，並形容中國懼怕人民，是脆弱的獨裁政權。蓬佩奧稱，12港人案再次展示了中國的殘暴行為，公然無視所簽署的國際條約，並蔑視香港人民的權利。他又認為，一個阻止國民離開的政權，不能宣稱偉大或全球領導。

明報記者