六口家「技術移民」澳洲：學習環境勝英國

中信人事顧問公司首席顧問陳麗麗（圖，曾憲宗攝）稱，近一年協助僱主及求職者配對職位時發現，不少中產寧放棄在港高薪厚職，選擇移民外國定居，首選多為東南亞國家，其次是加拿大等地；「當然有部分係好早已經想走，但呢一兩年係明顯多咗啲」。她說這些中產人士約40至50歲，在港累積一定資產，認為這些人是較有能力移民。

「中產首選東南亞 其次加國」

陳麗麗續稱，20歲至40歲的年輕人雖常說移民，但真正實行的人少，「如果呢啲人係專才，反而更加唔會想走，一來事業剛起步，二來去到外國未必可以維持在港的生活質素」，她認為這些年輕人對移民仍抱觀望態度。

另外，雖然英國為港人開方便之門，但不是每個人的移居首選。39歲的Jason與任職註冊護士的妻子育有4名子女，選擇循「技術移民」申請移民澳洲並已獲批。Jason說早於2013年已有移民念頭，但當時香港「仲好穩定，（社會）運作很順利」，故打消念頭。至去年太太誕下第4胎，審視本港環境後決定移民。他曾在英國留學，比較下認為澳洲更適合子女成長，「不論係讀書環境，時差等，我都認為較合適」。

初創計劃移加 兩年取永居權

32歲的Askew曾多次在港創業但未如理想，她說經過近年社會事件洗禮後決定到國外一闖，透過初創企業計劃移民加拿大。她原屬意英國，但了解詳情後，認為以初創企業移民加拿大的程序較簡易，估計兩年內可取得永久居留權，比英國需時6年短，「加拿大多移民人口會較易適應，亦無英國咁多種族歧視」。

（BNO。覓何路系列）