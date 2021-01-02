關焯照：若百萬人走資 港經濟一定唔掂

【明報專訊】距離英國正式接受合資格港人申請BNO簽證不足一個月，英國內政部早前評估計劃推出首5年，最多或會有超過100萬港人移居英國。本報翻查資料，香港政府曾估算自1980年以後的30多年間，共有約80萬港人移居外地，換言之，若英國評估的最極端情况出現，首5年移英港人數目便超過上述逾30年總和。有本港經濟學者認為，若英國評估的最極端情况真的出現，本港會有大量資金流走，聯繫匯率或會受壓，嚴重衝擊香港經濟。
英料5年最多百萬人移英
逾港30年移民人數總和
根據英國內政部評估的中位數，首5年循BNO簽證移英的32萬港人中，約18萬人是擁有BNO資格的主要申請人；若按極端情况評估，即首5年移英逾百萬港人中，主要申請人多達58.4萬人，其餘為受養親屬，例如未成年子女等，而這批主要申請人或會撤走部分甚至全部在港資產。
至於人口外流的影響，港府曾於2015年底發表《人口政策—策略與措施》報告，其中「鼓勵香港移民的第二代回流」章節中提到，估計自1980年以來，約有80萬港人移居外地，當中近九成定居美國、澳洲、新西蘭、加拿大及英國。換言之，若英國評估最極端狀况，首5年移居英國港人總數比上述逾30年移民港人總和還要多。
料內地人補港IT金融空缺
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，香港出現移民潮是意料中事，但除英國外，亦有很多地方供港人選擇，例如澳洲和加拿大等；他預計有大批從事資訊科技、金融行業的專才流失，對香港勞動人口造成影響，但估計影響不太大，相信會有內地專才來港補位。
關又表示，假如真的有100萬港人移英，定會有大量資金流失，巨額存款從本地銀行提走，不少人亦會賣樓，樓價定受影響，「資金流走和內部資產價格下調 ，香港經濟一定唔掂」，聯繫匯率亦可能受壓。
「外企未必再在港設亞洲總部」
中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信則認為，BNO移民計劃對港人來說不是容易達成的目標，預計較高收入的中產人士會率先離港，他稱現時難以估計資金流向對本港的影響，但若本港流失大量人才，相信一些國外大企業未必會再考慮在港設亞洲區總部，本港經濟體系會受影響。
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