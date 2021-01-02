顧問提醒英稅重 「昔中產有錢都不去」

無收入證明 租屋或需預繳半年

胡康邦提醒有意移民英國的港人，要留意當地稅制、住屋和為子女物色學校等事宜，他形容英國稅率複雜，「例如你在香港匯錢入去英國都要打稅」。住屋方面，他說抵埗英國之初或會在租屋上遇到困難，「因為你沒有工作，就沒有收入證明，業主未必願意租屋給你，有的話都可能要一次過預繳半年至一年租金」，亦由於租屋有難度，加上英國正值Stamp Duty Holiday，「不少人會湧過去搶樓」。

他又提到：「英國有不同校區，一般會物色到學校，才決定住哪裏。」有港人則選擇抵埗前透過移民顧問公司在當地代勞安排住屋和子女學校事宜，以及稅務專家諮詢服務等。

「一般先選學校 才決定住哪裏」

他舉例，其中一個香港客人準備待今年申請BNO簽證後便舉家移民英國，夫婦倆雖未在英國找到工作，但已透過公司英國團隊在曼徹斯特（Manchester）為孩子物色學校，更為趕及Stamp Duty Holiday，已在學校同區購買價值約40萬英鎊的物業。

（BNO。覓何路系列）