移民公司料一成BNO港人動身 「移民熱潮已開始」 趕3月底前免稅首置 料移英高峰首季現

明報記者 羅霈潁 梁銘姿【系列七之六】

開設移民顧問公司11年的胡康邦稱，以往未有BNO簽證時，港人不熱中移民英國，因移民英國門檻很高，「投資移民要200萬英鎊（約2120萬港元），又或者用Start-up Visa（初創企業簽證），但這個簽證不受歡迎，一旦生意差，便可能要走」。

投資移民200萬鎊門檻高 過往港人不熱中

「很多人等BNO簽證之後過去」

翻查資料，未計留學及一般工作簽證，移民英國主要有3種簽證可申請，除投資移民外，初創企業簽證適合無營商經驗申請者，惟簽證屬兩年期，之後需再申請3年期創新者簽證（Innovator Visa），於英國創立或經營具備創新的生意，才有機會移民。胡補充，若港人本身在港經營生意，可考慮英國海外商務代表簽證（UK Representative of an Overseas Business Visa），「例如在港的公司有英國業務，便可過去開分公司」。

胡表示，過去8年僅約100個家庭透過其公司協助移英，自BNO簽證公布，近半年收到大量查詢，現已有50名客人就使用「BNO簽證一條龍服務」，他形容「政治環境逼使很多人決心走，BNO移民熱潮已經開始」。他亦發現近一年比以往較少人以投資移民方式移英，「很多人都等BNO簽證之後過去」，因此，他估計今年初是移英高峰期。

胡康邦認為，除BNO簽證月底接受申請外，部分港人或會趕在3月31日「Stamp Duty Holiday」屆滿前在英國置業。

首置身分全球計算 擁港物業須付印花稅

Stamp Duty Holiday實施至今年3月底，以完成交易日期計，首置買家在英購入50萬鎊（約530萬港元）或以下物業作自住，毋須付印花稅；首置身分是以全球物業計算，若買家在港有物業，不享豁免。

「英審批較寬鬆 主要『照肺』便可」

胡另提到，BNO簽證屬於簡單、容易處理的簽證，只需提供無犯罪紀錄證明書（俗稱「良民證」），以及證明無身體健康問題，故預計稍後接受申請時不會出現特別問題，「相比其他國家，英國本身是較寬鬆的，主要照肺，證明無患上肺結核便可」。不過，他亦提醒港人要留意移英後預計面對的問題，特別是涉及稅項（見另稿）。

另一方面，因應新冠疫情仍在全球爆發，英國部分地方多次實施封城，胡認為或影響港人移英時間，看不到有逼切需要在BNO簽證正式接受申請前，現階段循LOTR方式離開，相信急趕離開的只屬少數。

（BNO。覓何路系列）