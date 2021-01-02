高鐵停駛近一年 公帑料需補貼數億

九鐵港鐵分擔風險七三比

高鐵在2020年僅營運約1個月，據港鐵資料，高鐵去年1月乘客量約為100萬人次，之後全年無乘客。據九鐵與港鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，若全年實際乘客量低於預期乘客量15%以上，九鐵和港鐵將按七三比分擔風險。

田北辰稱，據他了解，政府與港鐵預期高鐵客量約為每日2.5萬人次，即每年約910萬人次，若低過預計的85%、即770萬人次，政府需補貼七成，扣除去年1月約100萬人次，預計政府或需補貼港鐵約3.7億元，扣除港鐵需向政府支付的經營費，估計政府最終約向港鐵支付約1億元。他認為有關安排合理，因疫情下高鐵被政府要求停駛，仍要支付「燈油火蠟」等開支。

不達預期客量85% 即需補貼

據了解，政府與港鐵定下的目標客流每年不同，若不達標，每人次補貼費用是多少，動感號和復興號有不同計算方法，政府及港鐵要詳細計算。

運房局稱，因高鐵已停駛11個月，預計九鐵將需按機制承擔部分風險，九鐵和港鐵稍後時間會確認去年實際乘客量，並商議相關款項安排。港鐵表示，密切留意防疫措施對高鐵乘客量影響，疫情過後會詳細審視。