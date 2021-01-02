原副手譚耀豪署任刑檢專員3月 曾言「司法獨立好緊要 亂批法官削司法制度」

未見公開招聘 備註列明「方便行政」

政府電話簿顯示，譚耀豪為刑事檢控專員；但律政司網頁的刑事檢控科架構圖則顯示譚耀豪為署理刑事檢控專員。原本5名副刑事檢控專員中，只有譚耀豪為資深大律師，譚署任刑事檢控專員後，另外4名副刑事檢控專員亦有變動，萬德豪和黎劍華新任署理副刑事檢控專員。

譚耀豪現年約52歲，1994年加入律政署，2015年與時任副刑事檢控專員梁卓然和許紹鼎一同獲委為資深大律師。譚在2015年接受本報訪問，回應「警察拉人，法官放人」的說法時稱「司法獨立好緊要」， 是本港司法制度重要基石，向法官做出不恰當及不公平的批評，會削弱司法制度。

翻查憲報，前刑事檢控專員楊家雄停任時，時任副檢事檢控專員譚耀豪、梁卓然和許紹鼎輪流署任刑事檢控專員、署理律政專員職務，都有「以方便行政」的備註。當中梁卓然在2017年11月10日起署任約一個月，之後由許紹鼎替手署任約一個月。在許署任期間，2017年12月29日律政司發新聞公告，委任梁卓然為刑事檢控專員，掌管律政司刑事檢控科，即日起生效。不過，政府至2019年1月才刊憲批准委任令，指明委任日期為2018年6月29日，即2017年12月29日至翌年6月28日期間梁卓然仍未「坐正」。

鄭若驊曾稱內部晉升需先署任

立法會法律界前議員郭榮鏗2019年1月底就上述委任程序於立法會提出書面質詢，律政司長鄭若驊當時回覆稱，梁卓然於2017年底經進行內部晉升及公開招聘程序後獲委任為刑事檢控專員，循內部晉升途徑獲推薦晉升部門首長職級的人員，一般需在實際升職前署任，從而確保該人員有足夠能力履行部門首長級別的職責。回歸以來，共有3任刑事檢控專員在署任3或6個月後獲實際升職，包括資深大律師麥偉德、薛偉成和梁卓然。

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