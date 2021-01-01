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2021年1月1日星期五
港聞二
未成年黃臨福回港 國安處即問話 警監視下見律師家人 消息指黃「精神呆滯」
鄧棨然囚3年 弟稱未知兄何處服刑
周庭成「甲級犯」調大欖服刑 懲教署：不評論個案
無煙花無酒吧 冷除夕人潮聚：盼香港快啲好番
大帽山零下1.2度 市民迎2020最後日出
3廈錯列強檢 有屋邨檢測亭煞停 居民冒寒排兩句鐘「白驗」 專家：不夠人手應變回派樽
血管病人輸確診者血翌日亡 死因庭跟進
曾隔離病房工作 屯院助理初確10病人同事檢疫
倡抗疫司令 梁卓偉盼徹底追蹤接觸者 有力跨部門調配人手 不准「搓波」
專家：張竹君退幕後助指揮或更有效
專家倡番梘水驗渠漏氣否 天井設阻隔器防擾流
任內最後工作報告 梁卓然：檢控決定惹疑 彰顯堅毅不屈
27.2萬本BNO去年簽發飈八成 國安法生效後申請大增
牛津學者料短期內移英港人較預期少
古諮會3月評級水庫 研「睇埋制度外項目」
發展局研另覓海濱重置皇后 復碼頭功能
母勒子不遂自縊 社工籲身邊人予照顧者喘息空間
議政平台告吹：政黨消極 民主黨：未阻黨員參加
港廢紙可輸內地 4指定紙廠接收
秘書盜雷頌德250萬囚3年 求情信指摘事主追究
頭重傷腰無傷 倘遭拋擲應更遠離矮牆落地 骨醫料梓樂失足墮下
裁判官借出私伙熊公仔 助示範墮下姿勢
台慶食炸雞罰款 TVB覆核遭駁回
「岳衣男」出獄：辛苦晒大家
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【明報專訊】（請看附圖）
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