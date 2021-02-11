台慶食炸雞罰款 TVB覆核遭駁回

申請人為電視廣播有限公司（無綫電視）；答辯人為通訊事務管理局及行政長官會同行政會議。判辭提及，無綫認為通訊局就間接宣傳的相關守則是侵犯表達自由，違反《人權法》；又稱通訊局的決定不合理，罰款15萬元屬明顯過重。

區官於判辭稱，不同意無綫的所有理據，並指出相關守則既允許持牌人播放廣告收益，同時亦保障觀眾利益，讓觀眾免受植入式廣告誤導，享受觀看節目樂趣，認為相關限制合法且合比例。

對於無綫一方稱，曾於另一節目以類似手法替必勝客賣廣告，但投訴不成立，質疑通訊局決定不一，區官認為通訊局有權就不同情况獨立判斷，而他觀察到無綫替肯德基炸雞賣廣告時，是特別以近鏡拍攝其商標。

就第二宗事件，區官稱「myTV SUPER」是由第三方公司營運，與無綫電視有根本分別，屬廣告宣傳。他總結兩宗裁決並無不合理， 15萬元罰款亦有充分理據支持，終駁回申請。

【案件編號：HCAL151/16、47/17】