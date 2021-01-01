頭重傷腰無傷 倘遭拋擲應更遠離矮牆落地 骨醫料梓樂失足墮下

骨科專科醫生兼運動科學專家江金富早前根據周梓樂的電腦掃描影像、驗屍報告等，為本案撰寫專家報告。江金富引述文獻，逐一分析墮樓的3個可能，稱若傷者從高處跳下，大多數以手腳着地，故手腳傷勢更重；意外失足的人會呈拋物線墮下，可能造成頭部骨折；至於被拋下樓，傷者背脊最先着地，頭部受傷的可能較低。

手指無他人DNA 遇襲可能低

庭上透露，梓樂倒臥時身體中心位置與停車場2樓的矮牆相距1.3米。江表示，若傷者自行跳下或者被人拋擲，造成的距離會比1.3米長，加上梓樂的頭部、右盆骨傷勢最嚴重，推斷梓樂可能意外從高處墮下。至於梓樂會否被人打暈後拋下樓，江稱普通人受襲時會反抗，手指留有施襲者DNA，但梓樂的手指無別人的DNA，遇襲可能不高。

無準備下失衡 剩0.23秒作反應

肇事停車場的2樓矮牆與3樓相差4.3米，江以物理參數計算，梓樂從3樓墮下至2樓需時0.93秒。江解釋，普通人以眼睛接收資訊，再將信息傳到腦部判斷，需0.5至0.7秒的認知反應時間（perception reaction time）；假設梓樂墮下時，花了0.7秒才意識到3樓矮牆的外圍凌空，他只有0.23秒（0.93秒減0.7秒）作本能反應保護自己，時間相當短。

江表示，失足墮樓者事前無準備，可能因失去平衡、跳下時漏了一個步驟等就發生意外。江又說，梓樂墮下時速約20英里（約32公里），能造成強大衝擊力，「一個西瓜跌落去都會散晒」，而從電腦掃描影像可見，梓樂頭部右前額裂傷範圍大，「散得好犀利」。

倘翻牆時遭推 傷勢或相同

死因研訊主任問到，假設梓樂自行撐起身體翻過矮牆，後方有人將他推下樓，情况會如何？江表示，若梓樂被人從後推倒，所造成的傷勢未必和現時有分別，但重申要有證據證明他人施襲；從醫學角度而言，梓樂失足墮下的可能始終較大。聆訊下周一繼續，預料裁判官於下周三引導陪審團，陪審團之後退庭商議。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第24天）

（反修例風暴）