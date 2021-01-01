港廢紙可輸內地 4指定紙廠接收

環保署：一直與內地部委保持溝通

環保署回覆查詢時未有證實內地容許本港廢紙入口的新安排，只表示該署一直與國家生態環境部及部委保持溝通，了解及掌握最新政策和措施，現時未有其他資料提供。署方又稱，為使本地廢紙有更多元化出路，政府計劃在屯門環保園招標設立現代化紙漿生產設施，預計於2021年上半年招標，紙漿生產設施於2024年或之前開始運作。

本報綜合多方消息來源，內地指定接收本地廢紙的4間紙廠包括理文造紙、玖龍紙業、華泰紙業、廣紙集團；至於本地廢紙則必須由環保署聘請的17間承辦商收集，才可出口內地並交予該4間紙廠處理，事前需向環保署申請。

內地近年不斷收緊回收物料入口標準，本港廢紙回收價持續下調，回收率亦續跌（見圖）。環保署數據顯示，17間承辦商於2020年9月18日起回收廢紙，近月出口量平均每日約1600公噸，該署補貼每公噸服務費約580至600元不等。

有承辦商對本報表示，內地今年正式對境外入口的廢料落閘，業界去年早已謀求其他出路，例如將廢紙出口東南亞，由於政府會補貼部分運輸成本，故本地廢紙與質素較佳的歐美廢紙比較仍具競爭力。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，內地容許本地廢紙進口的措施是本地回收業的「救命草」，暫時解除廢紙圍城的危機，但他說長遠內地仍有可能完全「落閘」，本港應居安思危，認為本港仍有需要落實興建紙漿廠，減少本地回收業依賴出口市場。

另外，綠惜地球表示規管全球有毒貿易的《巴塞爾公約》於今日起加強對廢塑料貿易管制，本港環保署雖已按公約要求制定指引，進口或轉口廢塑膠須申報，但非公約締約國的美國，去年1至10月出口6.8萬公噸廢塑膠到本港，呼籲港府加強把關，防範美國把不要的塑膠垃圾，借香港轉運至其他地區。