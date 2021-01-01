議政平台告吹：政黨消極 民主黨：未阻黨員參加

徐英偉曾批平台非法

籌委問理據 民政局昨沒回應

昨日有10名平台籌委出席記者會，包括離島區議員梁國豪、九龍城區議員李軒朗等，會上不設答問環節。近日左報、建制派批評平台帶「港獨」色彩，籌委會發言人梁國豪代表宣讀聲明，形容指控是「笑話」，重申平台旨在反映港人意願、謀求共同福祉，原計劃就明日大嶼、巴士路線重組等民生議題促成跨區合作，他反問平台如何犯法；民政局昨表示沒有回應。

梁國豪續稱，籌委會一直重視與各版塊溝通，再三邀請部分傳統政黨見面，惟對方只稱「暫不討論」，令工作陷僵局。

不點名指政黨高層發表割席言論

梁不點名批評，上周傳出人大常委會商討取消區議員資格後，有政黨高層發表「割席」言論，實際上限制黨員參與平台，並動搖港人對平台的信心。

涂謹申：對中共手法真誠判斷

前立法會議員、民主黨涂謹申上周在facebook發文，稱《港區國安法》實施後，北京要找一個基礎DQ區議員，認為平台具有風險。

涂謹申昨回應籌委言論，表示帖文只是對中共的「極端做事手法的真誠判斷和分析」。民主黨另回應表示，平台從無邀請政黨加入，重申不曾阻止黨員自行參加，對籌委稱無法溝通「感詫異」，又稱理解籌委會決定，將繼續和公民社會的團體按議題合作，盼同路人不要指摘他人。

議政平台去年6月初籌組，歷時約半年。梁國豪表示，截至上周一籌委會共27人，他強調平台非本土派主導，各區議會均有派人加入，指有人因部分籌委身分背景而杯葛屬可惜，又支持日後其他人牽頭重啟籌組工作。公民黨劉珈汶、民主黨韓俊賢和周曉嵐上周宣布退出籌委會，其後籌委會因應最新形勢，本周二晚開會商討最終決定終止籌組。對平台無法成立，10名籌委昨鞠躬致歉。