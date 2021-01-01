母勒子不遂自縊 社工籲身邊人予照顧者喘息空間

社會福利署回覆時稱，涉事家庭是社署跟進個案。因事件涉及懷疑傷害兒童，保護家庭及兒童服務課已着手跟進，並為涉事兒童召開專業個案會議，制訂合適的福利計劃及為家庭提供支援。

社工稱疫下學童在家學習 家長壓力大增

香港青年協會「家長全動網」單位主任凌婉君指出，疫情下不少家庭生活模式改變，因而出現隱蔽個案。凌說，家長同時照顧多於一名孩子難免吃力，疫情下學童在家學習，家長或需從旁教導，有別以往只需跟進功課。凌說，現時學生需以平板電腦學習，如家長不熟電腦操作，或因孩子上課時間不同而引致混淆，都可能激發情緒。凌婉君提醒，照顧者需要喘息空間，親友或夫婦之間可多加留意，如有人出現睡眠問題、長期疲倦、突然改變生活習慣，或曾說「失望」、「想離開呢個世界」等負面說話，可主動聯絡社福機構協助，親友亦可幫忙照顧孩子，給照顧者喘息空間。

鄰居見急救過程 子女曾問「救護車到未」

涉事五口家庭姓蘇，居於石水渠街1號其發大廈一單位。鄰居馮先生稱，前日事發時剛出門，見他們大門打開，一名男子於單位內為女事主做心外壓，3年幼子女走出走廊，一度問他「救護車到咗未？」當時還以為女事主因病暈倒。

據馮先生了解，蘇家五口約一年前遷入，一對長者間中上門探訪；女事主及丈夫均有工作，過往有請工人照顧子女，惟近期沒再見工人出入，相信已離職。馮先生說，過往沒有聽過單位傳出爭吵或喝罵孩子聲音，認為事件是悲劇。