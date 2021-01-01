發展局研另覓海濱重置皇后 復碼頭功能

07年清拆 2016年稱19年完成重置

皇后碼頭於2007年開始清拆，09年時任發展局長的特首林鄭月娥曾稱，因應社會大多意見認為皇后碼頭應於海邊重置，以恢復碼頭功能，故決定於中環9號和10號碼頭之間重置，並稱「大概在2013年完成」；至2016年，發展局就重置提出3個設計方案，再度諮詢公眾兩個月，當時政府稱敲定方案後料於2017年第三季施工，2019年第二季完工，但至今重置工程仍未見下文。

現時皇后碼頭拆卸組件可保存的部分，正存放大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，由土木工程拓展署檢查及保養，以待日後重置。

發展局表示，政府2016年就中環9號和10號碼頭之間重置皇后碼頭方案公眾諮詢，正按意見詳細考慮未來路向。當局稱，政府未來數年會推行多個優化海濱項目，現正探討是否可在其中一個優化海濱項目，於另一海濱位置重置，並恢復碼頭功能。

吳永順：政府一日未落實一日都係虛

吳永順表示，重置皇后碼頭議題反覆討論多年，「至今仍未有確切的重置計劃，（政府）一日未落實，一日都係虛。」他認為，最理想方案是原址重置，但未來多個優化海濱項目正展開，包括明年將就灣仔北及北角區5個海濱項目舉行設計比賽，若政府要求，亦可在比賽收集公眾對重置皇后碼頭的方案，但此舉等於再諮詢。

海濱事務委員會成員顏汶羽認為，政府近兩年積極推動海濱發展，應趁此機會盡快公布重置皇后碼頭具體方案。

他認為，若難以原址重置，亦應在原區而非在其他海濱，否則難以做到保育皇后碼頭的意義。