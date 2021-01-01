古諮會3月評級水庫 研「睇埋制度外項目」

主教山配水庫清拆工程被叫停事件曝光後，政府於本周二表示至少有另外4個戰前配水庫，包括雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫、山頂食水配水庫及油麻地食水配水庫。本報翻查水務署2006/07年年報發現，位於山頂克頓道的配水庫亦以古羅馬式風格建造，惟本報由周三起連續兩日向水務署查詢各個戰前配水庫、包括克頓山配水庫現時狀况，至昨晚截稿前仍不獲回覆。

4戰前配水庫狀况 水務署仍未回覆

古諮會主席蘇彰德接受本報查詢時表示，主教山配水庫事件反映港人關注文物保育，亦帶出部門溝通問題，認為政府應趁今次事件檢視現行制度是否有不足之處，檢討並改善。

蘇彰德稱，據他了解，水務署已為4個戰前落成的配水庫進行研究，惟未有將主教山的配水庫納入，古蹟辦當年亦未有派員到場視察，兩部門是次溝通的確出了問題。

他說古諮會今年3月開會，「不會只處理主教山配水庫的評級，一定會做更多工作，例如研究如何加快歷史建築評級」；他稱由民間提倡評級的項目有300多個，當中約三分之二已審議，餘下的項目要加快處理；至於有團體要求政府公開古蹟辦於1996至2000年期間記錄全港8800個1950年代前落成，兼具潛在文物價值的建築物，蘇彰德同意要研究「如何睇埋制度以外的項目」，以避免發生主教山配水庫事件。

有熟悉水務署運作的工程師對本報表示，該署完全掌握轄下新舊供水設施的資料，亦有向古蹟辦提交相關資料，惟古蹟辦未有要求文物保育評估，故水務署按程序開展工程。