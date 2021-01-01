牛津學者料短期內移英港人較預期少

BNO新安排有利中產 年輕人難負擔

BNO新安排被英國當局形容為「非常慷慨」，但Walsh稱申請人除支付簽證申請費，也要支付醫療附加費以享用國民醫療服務（NHS），成人5年費用為3120英鎊（約3.3萬港元），加上申請人也要提供財政證明可支持在英國至少6個月生活費，因此他認為計劃有於較富裕或中產階層申請，年輕人或未能負擔。

根據英國國家統計局數據，截至2020年10月全英平均房屋價格見新高，達24.5萬英鎊，較去年同期升5.4%，以地區劃分，倫敦、英國東部及東南地區房價列首3位。

對於移英港人計劃在英國置業，Walsh預料只屬少數，對樓價影響微。在社會融合問題上，他認為過往移民英國的港人都是高技術、英語良好，對社區服務未構成很大負擔，容易融入英國社會。

英脫歐後對低技術工人需求大

英國脫歐，2021年起推出全新工作移民計分制計劃。Walsh稱過去不少歐盟公民從事低技術工種，日後提高要求下將針對吸納中等及高技術專才，因此勞動市場將對低技術工人有很大需求，BNO移民或可填補零售、飲食等職位空缺。此外，英國對資訊科技、土木工程、生物化學等專才需求大，料從事這些行業港人求職亦較有利。

（BNO。覓何路 系列）