27.2萬本BNO去年簽發飈八成 國安法生效後申請大增

特約記者 陳家俊 倫敦報道【系列七之五】

英國政府半年前宣布推出BNO簽證移民計劃，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）形容新安排「非常慷慨」，除不設限額，申請費較一般工作簽證低，擁有BNO身分的港人，不必持有效BNO護照亦可申領。儘管如此，愈來愈多港人續領BNO護照「傍身」。

本報根據英國《資訊自由法》向英國政府護照辦公室取得最新審批數據，2020年頭11月，英國簽發272,395本BNO護照予港人，較2019年全年簽發151,526本急增近80%。按月分析，2019年6月反修例運動爆發後，BNO護照簽發量大增，2019年8月至2020年1月，每月發出1萬至約4萬本不等；2020年上半年疫情爆發，簽發量大幅回落，然而《港區國安法》生效後，簽發量再大增，10月及11月份均直逼6萬本。

540萬港人合資格申領

本報翻查英國內政部就BNO簽證計劃的政策影響評估報告，報告稱有多達540萬名港人合資格申領BNO簽證，包括290萬有BNO身分港人、230萬名親屬；另1997年後出世的18至23歲港人，只要父母其中一人有BNO身分亦符合資格，估算約有18.7萬人。

英政府按申領BNO護照情况推算，2020年底BNO護照持有人會突破73萬，據此趨勢以低、中、高三級別評估頭5年透過BNO簽證移民英國人數，最少約為9000多人，中度評估為32.2萬人，最極端有近105萬人，當中一半即約50萬，會在政策推出後一年內赴英。

英料港移民稅收可達67億鎊

英國預料5年間BNO簽證申請費收入，可達6900萬至8600萬英鎊。申請人須付醫療附加費，以享用英國國民保健服務（NHS），這筆收益料6億至8億英鎊。內政部又根據香港人口普查及英國就業率等數據，推算香港移民會帶來53億至67億英鎊稅收。扣除內政部及醫療附加費行政成本，以及移民為公共服務帶來的開支，估計5年間收益約24億至29億英鎊（約254億至307億港元）。

BNO簽證申請人亦可讀書進修，內政部估計，若5%主要申請人及10%親屬在當地大學修讀3年課程，可帶來7.8億至9.8億英鎊學費收入（約83億至104億港元），但這批人同時會減少約1.3億英鎊財政貢獻。內政部稱，有關經濟效益推算並未考慮新冠疫情對移民英國的影響。

（BNO。覓何路 系列）