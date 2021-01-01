任內最後工作報告 梁卓然：檢控決定惹疑 彰顯堅毅不屈

2019年下半年反修例示威持續，報告稱示威相關案件不斷增加，需提供法律指引的案件增幅達47%，由2018年的3880宗增至2019年的5709宗。對於有批評指公眾秩序活動案件的檢控工作有所拖延，報告形容是「毫無根據」，是出於對本港刑事司法制度的實際運作缺乏正確認識；而指司法機構無從速排期審訊有關案件的攻擊，亦是「無的放矢」。另外，科內的「投訴及意見組」在2019年共處理678宗投訴及查詢，較2018年的389宗顯著增加。

人手方面，2019年2月刑事檢控科內有3名首長級人員先後離職，包括一人辭任、2人退休，同年稍後再有人退休，但年內新增逾10名檢控官，使檢控官總數達至150名，2018年則有144名；另有10名法庭檢控主任入職。