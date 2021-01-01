專家倡番梘水驗渠漏氣否 天井設阻隔器防擾流

渠務人員無註冊制 倡訂嚴指引

香港水務安全學會會長陳漢輝昨於港台《千禧年代》稱，近日多宗確診個案相信與排污渠滲漏有關，或因管老化破裂、錯誤改裝喉管等，令帶病毒的空氣滲漏到單位，情况令人關注。他建議，可在喉管接駁位塗上番梘水，目測若見番梘泡冒出，就代表喉管漏氣，應找小型承辦商跟進。他又稱，若待居民嗅到單位有異味才處理，問題已太遲。

陳又表示，不少市民找普通水喉匠維修喉管，但難以監管質素，現時改動屋內喉管沒明確的技術人員要求，本港亦無渠務人員註冊制度，小型工程毋須事先向政府申請，認為政府應制定更嚴謹的指引。他建議政府推出「喉管監測安全計劃」，每3至5年由小型註冊工程承辦商檢查及維修樓宇渠管。

香港管綫學會前會長、國際管綫專業學會執行會長黃敬昨指出，大廈的垂直污水渠一般於天台設有排氣管，污水渠內帶有病毒的空氣會經排氣管排出，若風吹會造成擾流效應，將病毒帶進高層單位。他建議天台排氣管由目前1米增加到2米至2.5米，並增設漏斗形阻隔器，以及在排氣管內加入消毒藥水。

黃敬又建議，政府在防疫抗疫基金撥出20億至30億元，讓業主、大廈或管線業界申請以添置設施、維修、檢查等；學會又會設「抗疫特攻義工隊」，為「三無大廈」業主做喉管顧問工作。

撥款助驗喉 倡立法強檢

港大機械工程系客席助理教授許俊民表示，2003年SARS後社會一度積極討論喉管保養措施，惟其後不了了之。他認為，政府應立法強制定期檢查喉管，長遠控制因喉管問題而產生的病毒傳播。