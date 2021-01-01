專家：張竹君退幕後助指揮或更有效

稱張最熟控疫 做幕前未盡才

本港過去17年經歷了3場全球大流行疫症，2003的SARS奪命數百、重創經濟，最終帶來高官下台的慘痛教訓，但也帶來抗疫經驗。至2009年豬流感，由時任食衛局長周一嶽、時任醫管局行政總裁梁栢賢以至時任衛生防護中心總監曾浩輝領軍，全具備SARS抗疫經驗，並有由學術界加入政府、時任副局長的梁卓偉負責科學部署。

如今要持久對抗新冠病毒，但上述抗疫要員過去近10年已逐一離開政府。有公共衛生專家指出，現在衛生署中最熟控疫是張竹君，但她每天出來開記者會，「控疫操作誰來做？（衛生防護中心總監）黃加慶？但他未必夠張竹君熟，署長（陳漢儀）也未打過疫症大仗」。

張竹君在SARS時出任衛生署港島區的首席醫生，一直被視為實幹型，每天出來開記者會深得民心。不過，上述公共衛生專家稱控疫背後有很多細節，最熟疫情的人應要留時間處理這些細節。

SARS時不同人輪替 助育人才

當年SARS時的430疫情記者會也有分工，據《目擊100天—沙士最前線》，當年在輿論壓力下，4月7日起重開一度暫停的疫情記者會，時任衛生署長陳馮富珍是固定主持人，有時會換上時任副署長梁栢賢，醫管局亦有不同人輪替出席。

該公共衛生專家稱，早前接替張竹君開記者會的傳染病處首席醫生歐家榮表現不錯，輪替除有清晰分工，更助培養人才，「過幾年現有的人退休，下個疫症來怎辦？應好好汲取今次經驗」。

衛生署回覆，為應對疫情，署方持續增派人手，調配資源，確保抗疫工作順利運作。該署會密切監察疫情及抗疫需要，適時調配人手。

（疫情第四波 「疫下一年」）