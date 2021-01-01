倡抗疫司令 梁卓偉盼徹底追蹤接觸者 有力跨部門調配人手 不准「搓波」

明報記者 冼韻姬

本港抗疫一年，出外戴口罩已成為日常，但當初指揮公眾出外戴口罩的並非政府官員。去年1月23日，本港首現確診，政府建議若有不適要戴口罩，衛生署長陳漢儀在記者會上稱，若無病徵在社交場合毋須戴口罩。事隔兩日，港大微生物學系講座教授袁國勇提倡全民外出戴口罩，各專家即和應，並教導公眾如何戴。

疫初指揮者屬專家非官員

3月本港爆發第二波，袁國勇提出要加大檢測，由每日驗2000個樣本加至7000個，並持續批評檢測不足，以致未能網羅輕症。衛生防護中心總監黃加慶以本港首季每百萬人口有1.2萬個化驗，說明香港檢測量可能是亞洲最高。直至5月，林鄭月娥才公布撥款增檢測量，預期8月達每日驗7000個樣本。

檢測能力、檢疫單位終在第四波萬事俱備，衛生署人手樽頸卻令檢疫要久等，甚至有人在家等至倒斃，才觸發跨部門行動，政務司長張建宗其後說一度有500人等候，但已協調改善。食物及衛生局長陳肇始則說已要求衛生署檢視，若一日內未能檢疫要「出聲」。

到底抗疫背後誰發司號令？有熟悉本港醫療系統的醫生認為，今次指揮不清晰。他說政府在關鍵時刻需強而有力的統籌，「𥄫住下面的部門，看其不足，開聲去問問題，然後撥資源去幫忙，不可以有事賴部門」，在上位者有責任，今次抗疫統籌確不足。

港大醫學院院長梁卓偉則認為，公平一點，以疫情數字來看，香港比世界好多地方已十分好，比上不足，比下足足有餘。

豬流感時常秘統籌 部門協力

展望這場抗疫馬拉松，梁卓偉認為要一位能號令各部門的司令。本港疫情應變級別已升至最高的緊急級別，不是已有特首督導？梁卓偉稱，司令不是政策督導者，而是要「摺起衫袖去做operation」，不准不同部門「搓波」。

「（司令）要可override所有人，任何部門都要聽其指示，由他說了算。」時間回到梁卓偉任食衛局副局長的2009年，港府為了首宗輸入豬流感封酒店，他說當時的司令是現已退休的時任食衛局常任秘書長李淑儀，「她是當時最資深AO（政務官），只要說一句，任何部門都要聽」。

當年酒店被封，隔離者怨聲載道，港府傾盡社會福利署及民政事務總署等，送餐會按不同國籍、宗教提供素食及清真食物，並有社工、臨牀心理學家候命，輔導情緒受影響者。

現僅追蹤同住者 遠遜外國

今次病毒不同，政府班子也不同。現任政府抗疫專家顧問的梁卓偉稱，當前急務要清零，需就此設時間表及路線圖，並徹底地追蹤接觸者，甚至要追蹤接觸者的接觸者。他稱衛生署現只追蹤到兩至三人，大概是同住人數，但根據追蹤工作較佳的三藩市、韓國、澳紐等，以及平常接觸統計數據，每人大概有10名密切接觸者，「如做得徹底，（例如）今有50宗個案，便應追5000人（即50×10×10）」。

「CHP （衛生防護中心）找到接觸者，馬上發給民政處，由民政專員叫人上門敲門，密切接觸者要去檢疫，不肯走才找差人；第二層，是接觸者的接觸者，每三日驗一次，自己醫學監察。」他說，衛生防護中心仍是「膽」，負責核心追蹤，另需大量人力，應從民政處、入境處、警務處等調配，這正需要上述司令。

「這樣做可換來什麼？可換來不用（全民）這樣辛苦。」他說上述建議是精準策略，只是少數人受影響，否則要繼續全民保持社交距離、停晚市、不上課、不返工，甚至被要求全民檢測。

本報前日就上述言論向特首辦查詢，獲建議向食衛局查詢，至昨晚截稿前沒回應。

（疫情第四波 「疫下一年」）