曾隔離病房工作 屯院助理初確10病人同事檢疫

馬仲儀：倘證院內染 應檢討裝備

醫管局總行政經理何婉霞說，該名病人服務助理感染源頭未知，她在內科及老人科普通病房餵食的6名病人，以及有一名護士及3名病人服務助理，均被列為密切接觸者，須檢疫14日。該病房須消毒及停收新症，醫院安排病房職員及約40名病人接受檢測。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，若該員工在隔離病房染疫，醫管局應檢討防疫裝備及指引是否足夠，應否要求相關員工定期檢測病毒，以及完成隔離病房工作後隔離14日。

至於佛教醫院A5N病房群組，院方稱兩名確診或初確病人住相鄰病格；而初確護士12月28日為上述兩人提供護理服務，有關個案獲安排病毒基因排序調查。

隔離八旬翁送院後走失一小時

另外，再有檢疫中心隔離者送院後自行離開。涉事八旬翁前日下午不適由竹篙灣檢疫中心送往東區醫院，醫管局稱他送院時神情呆滯，疑認知有問題，院方安排在負壓發燒房等候上房，至下午5時職員發現他自行離開，急症室派人搜索，6時聯絡上，當時有熱心市民陪伴他，職員在附近巴士站接回老翁。老翁其後初步確診，無職員列密切接觸者，陪同老翁的市民亦毋須檢疫，但會安排檢測。何婉霞稱，已提醒醫院保安留意病人行蹤，需要時會找警方協助。

馬仲儀說，急症部門未能時刻留意病人去向，若病人因認知混亂而走失，院方確有改善空間，惟醫院保安非執法人員，權力有限，若攔截病人時有肢體衝突，難處理法律責任問題，交警方跟進較妥當。

註冊護士劉凱文則認為欠保安人手，且防感染知識略少，建議派醫療輔助隊看守病人。

（疫情第四波）