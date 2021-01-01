血管病人輸確診者血翌日亡 死因庭跟進

【明報專訊】伊利沙伯醫院一名患有嚴重血管疾病的病人被輸入新冠病人捐出的血小板，翌日死亡。醫管局相信病人死亡與輸血關係相對低，但明白個案有疑慮，轉交死因庭跟進，並會為遺體檢測病毒。有血液科專科醫生認為病人輸血感染新冠病毒的可能微乎其微，亦相信病人死亡與輸血無關；另有醫生呼籲市民於捐血前14日避免高風險接觸，減低感染風險。
醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會公布，紅十字會前日獲悉一名捐血者確診，該捐血者12月17日捐血當日無病徵，並通過捐血篩選，捐出的血小板在20日輸予伊利沙伯醫院一名有嚴重血管病病的患者，病人輸血後無不良反應，翌日因自身嚴重血管疾病離世。局方說，新冠病毒最主要透過呼吸道感染，相信這次輸血小板的感染風險相對低，但明白有疑慮，會將個案轉介死因庭調查，並會為病人遺體做檢測。
專科醫：輸血染疫機率近乎零
血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁認為，該名病人感染新冠病毒的可能微得「近乎零」，亦相信病人死亡與輸血無關。他解釋，呼吸道病毒主要靠依附黏膜侵襲人體，在血液的傳染性極低，且病人輸血翌日病逝，「唔會咁快病發致命」。他續說，美國食品及藥物管理局網頁說明暫無病人因輸血感染新冠病毒，而韓國慶北大學學者亦發布學術文章，記錄曾有血管疾病患者輸入確診者的血液，但並無感染。
呼吸系統科專科醫生梁子超認為，若為每包捐出的血液做病毒篩檢，效益成疑，呼籲市民在捐血前14日避免有高風險接觸，減低感染風險。