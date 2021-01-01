血管病人輸確診者血翌日亡 死因庭跟進

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會公布，紅十字會前日獲悉一名捐血者確診，該捐血者12月17日捐血當日無病徵，並通過捐血篩選，捐出的血小板在20日輸予伊利沙伯醫院一名有嚴重血管病病的患者，病人輸血後無不良反應，翌日因自身嚴重血管疾病離世。局方說，新冠病毒最主要透過呼吸道感染，相信這次輸血小板的感染風險相對低，但明白有疑慮，會將個案轉介死因庭調查，並會為病人遺體做檢測。

專科醫：輸血染疫機率近乎零

血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁認為，該名病人感染新冠病毒的可能微得「近乎零」，亦相信病人死亡與輸血無關。他解釋，呼吸道病毒主要靠依附黏膜侵襲人體，在血液的傳染性極低，且病人輸血翌日病逝，「唔會咁快病發致命」。他續說，美國食品及藥物管理局網頁說明暫無病人因輸血感染新冠病毒，而韓國慶北大學學者亦發布學術文章，記錄曾有血管疾病患者輸入確診者的血液，但並無感染。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，若為每包捐出的血液做病毒篩檢，效益成疑，呼籲市民在捐血前14日避免有高風險接觸，減低感染風險。

（疫情第四波）