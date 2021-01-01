3廈錯列強檢 有屋邨檢測亭煞停 居民冒寒排兩句鐘「白驗」 專家：不夠人手應變回派樽

首現南非變種病毒株個案

衛生防護中心昨公布本港驗出首宗帶南非變種病毒株個案。而昨日新增68宗確診個案中6宗屬輸入，62宗本地個案中18宗源頭不明，包括污水樣本檢測呈陽性的彩雲邨啟輝樓有一名住客確診。同日新增一名77歲男確診病人離世，累計148人染疫亡。

港府近日收緊準則，如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關聯確診個案就要強制檢測，前晚發強制檢測名單後約1小時，剔走屯門康利中心至43幢大廈。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨解釋，因一度誤以為確診一家人是鄰居，其後將大廈剔出。

張竹君續公布，因應區議員提醒後檢視資料，發現有3幢大廈同樣不符強制檢測準則，包括曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓和青華苑華欣閣，包括有單位住客已沒住在該大廈一段時間，另有人更改報稱地址。張竹君對不便和混亂向巿民致歉，又稱會檢視流程改善。另新增慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈和何文田邨靜文樓須納強制檢測名單。

富昌期限前一天始開採樣站

居民：檢測中心行半句鐘 苦長者

除名單出錯，各區安排檢測亦混亂百出。富昌邨富韻樓是強制檢測大廈之一，當區區議員黃傑朗批安排混亂，稱前晚深夜11時獲當局通知會於大廈外設流動檢測亭，但昨早11時獲悉檢測承辦商不再承辦檢測，居民鼓譟。富韻樓居民胡先生計劃步行30分鐘至白田社區檢測中心採樣，但邨內長者多，「我們能行過去（白田），但七八十歲那些怎麼辦？」

張竹君昨稱，當局和私人化驗所正盡力開設臨時檢測站，包括深水埗區，居民亦可用取樣本瓶方式檢測。黃傑朗批評此說法「不人道」，因要長者於寒天周圍「撲樽」很困難，又憂若不能在1月4日限期前檢測，居民要承受法律風險。

港府昨晚公布在全港各區開設30個流動採樣站，當中富昌邨籃球場站1月3日啟用，即強檢限期前一天，且未提供服務時間。黃傑朗促衛生署延長檢測限期最少一兩日，予居民足夠時間。

彩雲邨繡文樓昨一度有過百居民寒冬下輪候採樣，李氏夫婦下午輪候約兩小時，批評流動檢測車停泊在繡文樓垃圾站門外，質疑衛生差，又憂影響垃圾收集等，製造更多風險。

至於剔出強制檢測的觀塘曉麗苑曉星閣，居民劉婆婆昨早已到採樣站排隊兩小時輪候做檢測，下午才由街坊告知毋須強檢，感到冤枉。同座另一居民李先生昨午獲記者告知後才知道毋須強檢，批評港府「成日都係咁亂，唔覺佢（政府）有變過」。

承辦商憂人手不夠 倡政府助

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府需因應能力有序做大廈檢測，否則安排欠佳，例如要居民聚集等候只會增加感染風險，若未能動員足夠人手處理，大廈若只有兩個不相連個案應派樣本瓶處理，有3個不相連個案才強檢。

檢測承辦之一、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶昨在港台節目稱，中心負責其中12幢大廈的檢測，估計每日多3000至4000個樣本，中心足以應付。他認為若政府再增加強制檢測大廈數目，人手「好抆水」，可能不勝負荷，建議政府多派員協助處理行政工作。

明報記者

（疫情第四波）