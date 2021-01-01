無煙花無酒吧 冷除夕人潮聚：盼香港快啲好番

疫情下除夕夜無堂食，近百人在尖沙嘴厚福街不同食肆或飲品店等外賣，亦不難見到在街進食市民的身影。年輕情侶Jacky及Suey在後巷頗狼狽地吃着街頭小食。Jacky昨稱「不想在家咁悶」，打算兩個人在街上「自己對住部手機倒數」。

Jacky稱已忘記去年除夕如何慶祝，今年除夕不能和朋友到酒吧聊天，又無堂食，是最大變化。回顧一年，他說沒有什麼事值得高興，最開心的事是「無中肺炎」，而最難過是「繼續是林鄭做特首」。新一年願望是「香港快啲好番，一方面疫情快啲好番，二來政治環境……不過算啦，都無㗎啦，係不可能的願望」。

一家四口冒寒風吃炸雞 外傭「打燈」

杜生一家四口及外傭姐姐冒着寒風在藝術博物館附近吃炸雞套餐，由外傭開手機鏡頭燈為一家照明。杜太說往年亦曾帶兒子倒數，今年有大量民安隊阻止市民聚集，又封鎖不少地方，氣氛與往年有別。

警方一度圍海傍人群 倒數完放行

在尖沙嘴海傍，昨晚8時半左右已有人潮管制措施，接近零時人流漸多，但有警察開攝錄機拍下聚集市民，要求他們不能逗留，亦有廣播提醒晚上無任何倒數活動。

至11時55分左右，警方由文化中心方向碼頭方向推進，把大量人群圍在海傍。雖沒大廈的燈飾倒數，亦沒煙花 ，但有部分市民自發大叫倒數。甫倒數完畢，警方重新放行，讓市民沿梳士巴利道經文化中心離開。

蘭桂坊冷清 警察比市民多

至10時左右人流增加，不足50米便有數個警察站崗，碼頭附近巴士站亦有至少6輛衝鋒車停泊，有警察提醒吸煙市民要戴好口罩。沿路不難看到多於二人聚在一起，也有不少人兜售會亮燈的氣球或有小燈泡的頭箍。

由於酒吧未能營業，以往有大批市民聚集跨年倒數的蘭桂坊，昨晚人流明顯疏落，沿途巡邏的警察比市民多；而添馬有零星市民二人一組，在草地上野餐。

另外，一名男嬰於元旦零時零分在伊利沙伯醫院搶閘出世，男嬰體重3.38公斤，順產出生。另一名女嬰則於零時1分於沙田仁安出生，重3.49公斤。