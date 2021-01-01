鄧棨然囚3年 弟稱未知兄何處服刑

「百般感受 三言兩語很難說」

鄧棨然弟弟昨在港台《千禧年代》訪問表示，得知哥哥有可能被調到其他監獄服刑，但至今未有任何資訊，目前只能作隨時到深圳的準備。他又估計，鄧棨然「認罪認罰」，預計他上訴可能不大。他同日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問稱，如能探望哥哥，只能叫對方努力照顧自己︰「百般感受，三言兩語間很難說」，又稱不期望港府協助他們。協助家屬的鄒家成在同一節目說，家屬已準備接受病毒檢測，估計一星期內可以北上。

內地律師料約一個月後通知家屬

被判囚港人的家屬關注到內地探監程序 ，協助家屬的不記名內地律師接受查詢表示，各地看守所安排不一，被判囚7個月港人的家屬可先向鹽田看守所了解會見安排。至於分別被判囚2年和3年的喬映瑜和鄧棨然，該律師稱要待二人轉送到監獄後，監獄才會通知兩人家屬，時間約為判決生效後一個月，家屬或於1月底前收到通知。律師表示，若家屬能探監，不能帶衣服以外的物品給在囚者。基本法委員會委員梁美芬在港台《千禧年代》建議家屬另聘內地律師跟進後續程序，或委託本地律師與內地律師聯繫，了解安排。

立法會前議員朱凱廸在同一節目表示，判刑較重兩名港人的家屬均感徬徨，目前希望盡快到內地見家人，又認為要關注案件程序是否妥當，而非判刑輕重。

全國人大常委譚耀宗在同一節目稱案件過程依法依規，判決合適，對法院通報指有港籍和深圳市人大代表、政協委員旁聽，譚稱「講得一定有」，惟未知旁聽者身分。

保安局稱跟進 不安排探望

保安局回覆，任何港人在境外被捕或被判刑而求助，港府會按實際情况，在尊重當地司法制度原則下處理。就此個案，入境處及駐粵辦在接獲家屬求助及書面訴求後跟進事件，但不會安排探視或陪同親友探望。