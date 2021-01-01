未成年黃臨福回港 國安處即問話 警監視下見律師家人 消息指黃「精神呆滯」

黃臨福一度送往天水圍警署

黃臨福的母親及大律師昨到庭，主任裁判官嚴舜儀將案押後至1月8日再訊，前日返港的黃臨福屆時未過檢疫期，不會到庭。據悉，現年17歲的黃臨福前日回港後一度身處天水圍警署，隨即被警方國安處人員問話，亦須在數名警員監視下見家人、律師和社工，黃當時向他們表示「唔想要律師」，指不想在警署見律師。據了解，他現時精神較呆滯。

控方在庭上表示，黃臨福於2019年10月10日獲准擔保，2020年4月27日缺席聆訊被通緝，同年8月28日於內地水域被截獲，至前日被內地公安移交香港警方，因疫情關係，他回港後須進行強制隔離檢疫，控方申請押後案件。代表黃臨福的大律師在庭上指，被告完成隔離後會到庭向裁判官交代當日沒有即時應訊一事。

案發時16歲的黃臨福，涉於2019年10月14日企圖用火損壞旺角警署，被控一項企圖縱火罪。他另被控一項管有攻擊性武器罪，指他於同日在住所內，管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。

17歲廖子文還押壁屋懲教所

另一名同樣不被起訴、前日被移交港警的廖子文，案件昨於區域法院提堂，他亦因強制檢疫至1月12日，沒有到庭應訊。首席法官高勁修批准控方申請將案件押後1月14日再訊，其間被告須還押懲教看管。據了解，被告將被送往壁屋懲教所。

案發時17歲的廖子文，涉於去年9月30日在灣仔一大廈內管有汽油彈原料，與另外4名被告鄧棨然（30歲）、鄭進（31歲）、鄭子豪（17歲）及李威龍（25歲）同被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪。同案被告鄧棨然及鄭子豪亦屬偷渡案中12港人其中二人，兩人前日被深圳鹽田法院分別判囚3年及7個月。對於警方會否加控其他罪行，以及國安處是否曾向二人問話，警方表示不評論個別案件。

【案件編號：KCCC2544/19、DCCC323/20】

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