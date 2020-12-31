公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解

下月開放申請加入

公民議政平台籌委會在聖誕節前致函各區區議員，有屯門區議員昨收到信件，獲邀出席今日的記者會。信中提及，籌委會之前有27人，並在本月18日的會議上，敲定平台的具體方向和成立日程：今日舉行記者會後，將於明年1月開放予所有合資格的人申請加入，同期將審議平台章程的最後草擬，希望在明年1月底至2月初召開平台第一次大會並正式成立。

公民黨劉珈汶、民主黨韓俊賢和周曉嵐上周分別退出籌委會，劉稱與國安法或DQ無關。平台籌委、沙田區議員李志宏表示，徐英偉的言論旨在打壓區議員，「當做什麼都有可能觸怒她（政府），我們是否什麼都不做？我認為不是」。被問早前有籌委退出，李稱擔任籌委沒有明文承諾，「有些人心裏不想做，或者沒有參與，我也不知道他們是否真正退出」。

周浩鼎：旨在試中央底線

立法會區議會（第二）議員、民建聯周浩鼎質疑，民主派為求達至政治操作，在區議會外多設一個平台。他說部分區議員過往「劣績斑斑」，有意分裂國家，不排除平台旨在測試中央底線，有可能違反《港區國安法》。他強調政府應盡快修例，列明區議員要宣誓。身兼立法會議員及灣仔區議員的律師謝偉俊表示，平台是否違法視乎具體約章及行動，他認為民主派不應如此「不智」，「明知有紅線都照闖，相信北京在這方面比較果斷、強硬」。