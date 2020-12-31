【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家

做好疫苗接種 林鄭：抗疫抗暴從不敢鬆懈

特首林鄭月娥、張建宗同公務員事務局長聶德權都話，來年會做好新冠疫苗接種計劃。林太回覆Emily話，喺抗疫初期仲要面對2019年「修例風波」後嘅政治和社會挑戰，佢帶領管治班子同公務員團隊喺「抗疫和抗暴的工作中」，從不敢鬆懈，又話《港區國安法》嘅實施為香港由亂到治帶來契機。保安局長李家超話，來年會繼續提高居民嘅國家安全和守法意識。律政司長鄭若驊強調，新一年律政司會致力捍衛法治和司法獨立，稱刑事檢控工作不受干涉。

為緩解經濟下行對市民以至工商百業嘅壓力，財政司長陳茂波話籌備預算案時會繼續維持逆周期財政政策。財庫局長許正宇話，來年工作將重點集中保持金融穩定、大力發展市場和緩減經濟衝擊。民生方面，勞福局長羅致光話會繼續跟進擴闊兩蚊搭車同取消強積金對冲。

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