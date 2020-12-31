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2020年12月31日星期四
港聞二
增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
穿越成追憶
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
須持英版平安卡 考取約花4星期
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
尊子漫畫
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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