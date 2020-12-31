眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧

陳文貞說，羅婉儀時常「單打」老師，例如有一年林麗棠在教師發展日暈倒送院，至翌年同一活動前，羅在全體教師面前說「你哋記得食咗早餐先，唔好好似某同事咁唔食早餐跑上嚟，暈咗就唔好啦」。

常識科教師：3同事主動停薪留職

陳形容羅是欺善怕惡、看重階級的人，她選擇性「鬧人」，對不敢出聲和反駁的同事「變本加厲」。陳稱羅不尊重教師，她聽說羅曾向其他教師稱「你未夠班同我講嘢」；又曾要求教師在病假時回校工作，說「你死都要同我死返嚟」。

教協的代表律師指出，羅婉儀的領導評分由2014/15年度的3.07分（滿分5分），一直持續下降至2017/18年度的2.58分，陳文貞表示她知道，補充說「前任葉校長好高分，係4點幾分」。她不認同老師給予評低分是因工作量多，因前校長同樣工作要求高，但與同事相處十分融洽。

陳透露，在羅加入學校後，有教師申請降職以減輕工作量，但羅卻在會議上說「唔好諗住降咗職就唔使做行政嘢」；她並稱羅在任時有3名同事主動停薪留職，情况以往未出現過。